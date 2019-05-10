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ЦБ: у инвесторов отсутствует интерес к банковскому сектору
30 мая в 15:26 Банки и кредитование 0 134 Васильева Елена
ЦБ РФ констатирует отсутствие у инвесторов серьезного интереса к банковскому сектору экономики. Об этом заявила, выступая в Госдуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она сказала: «В прошлом году банки показали рост прибыли, но этот рост прибыли был связан и с тем, что в предыдущем году прибыль была гораздо меньше из-за санации банков, были показаны убытки в банковском секторе. Мы не считаем, что здесь сверхприбыли. Кстати, к сожалению для нас, это иллюстрируется отсутствием значимого интереса инвесторов к инвестициям в банковский сектор».
Набиуллина заявила, что при наличии сверхприбылей в этом секторе, готовых вкладываться в банковский сектор инвесторов было бы гораздо больше. Она добавила: «Мы пока этого не видим».
Прибыль банков России составила за прошлый год 1,345 трлн рублей, что в 1,7 раза выше показателя 2017 года.
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