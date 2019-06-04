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Максимальная ставка по вкладам в рублях снова снизилась

3 июня в 18:06 Банки и кредитование 0 150 Васильева Елена
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Уровень средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших российских банках, имеющих наибольший портфель депозитов, снизился в III декаде мая текущего года до 7,37%. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.

В предыдущей декаде уровень ставки составлял 7,45%, говорится в материалах Центробанка.

ЦБ РФ использует для мониторинга данные следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
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