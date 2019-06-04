Максимальная ставка по вкладам в рублях снова снизилась

Уровень средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших российских банках, имеющих наибольший портфель депозитов, снизился в III декаде мая текущего года до 7,37%. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.



В предыдущей декаде уровень ставки составлял 7,45%, говорится в материалах Центробанка.



ЦБ РФ использует для мониторинга данные следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк.