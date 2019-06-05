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Visa планирует запуск сервиса переводов за рубеж по номеру телефона
Сегодня в 11:10 Банки и кредитование 0 153 Васильева Елена
Международная платежная система Visa ведет переговоры с российскими банками о запуске сервиса переводов с карты на карту за границу по номеру телефона. Об этом сообщает сегодня издание РБК, ссылаясь на источники в банковской сфере.
Внутри РФ аналогичный сервис был запущен в конце прошлого года. Участниками программы стали ВТБ, Тинькофф Банк, «Русский стандарт» и «Хоум Кредит». Данный сервис дает возможность осуществлять денежные переводы с карты на карту любой платежной системы, однако исключительно внутри банков-участников сервиса.
Один из источников издания, данный сервис не выдержал конкуренции с работающей по схожей системе с большим количеством кредитных организаций Системой быстрых платежей (СБП), которая была запущена в начале текущего года.
Источник РБК отмечает: «Visa обсуждает с российскими банками их присоединение к этому сервису». Visa предлагает международные с2с-переводы, работающие по аналогичной с российской системе. Средства можно будет перевести исключительно между картами системы Visa, выпущенными банками, принимающими участие в сервисе. Осуществлять переводы можно будет в 17 стран, расширение списка стран до 50 находится на стадии планирования. Ведется также обсуждение тарифов, которые предложат пользователям.
ВТБ дал изданию подтверждение о ведущихся переговорах с Visa об участии в реализации проекта. Вице-президент и руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек заявил: «Мы всегда с интересом следим за появлением новых предложений, касающихся денежных переводов по номеру телефона, в том числе трансграничных. Но в настоящий момент комментировать что-либо преждевременно, так как вопрос требует детальной проработки».
В самой платежной системе Visa подтвердили, что ведется работа «над различными направлениями сервиса переводов», информация о которых будет обнародована позже.
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