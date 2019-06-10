ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки до 7,5%

Центробанк снизил ключевую ставку первый раз с марта прошлого года на 25 базисных пунктов до 7,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.



Центробанк отмечает: «Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились».



Банк России сообщает о еще одном возможном снижении ключевой ставки в ходе одного из ближайших заседаний.



Регулятор сообщает о том, что снижение уровня ключевой ставки и доходности ОФЗ предполагают снижение депозитно-кредитных ставок.