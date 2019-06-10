|
ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки до 7,5%
Сегодня в 15:04 Банки и кредитование 0 49 Васильева Елена
Центробанк снизил ключевую ставку первый раз с марта прошлого года на 25 базисных пунктов до 7,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
Центробанк отмечает: «Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились».
Банк России сообщает о еще одном возможном снижении ключевой ставки в ходе одного из ближайших заседаний.
Регулятор сообщает о том, что снижение уровня ключевой ставки и доходности ОФЗ предполагают снижение депозитно-кредитных ставок.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Темпы роста экономики РФ снижаютсяСегодня в 15:24 Экономика
Российское посольство в Иране подтвердило, что 11 россиян были спасены с горящего танкера13 июня в 18:45 Политика
Рябков: РФ выступает против скоропалительных выводов по поводу инцидента в Оманском заливе13 июня в 18:26 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка Силуанов обвинил представителей российского бизнеса в нигилизме Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством Путин: проекту «Северный поток-2» мешают страны, не готовые платить по своим счетам