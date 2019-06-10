Медведев: ставки по ипотеке будут последовательно снижаться

Ипотечные ставки в России будут последовательно снижаться и достигнут к 2024 году уровня ниже 8%. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания, посвященном достижению национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищного сектора.



Медведев сказал: «Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться, к 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов будет расти, вырастет в полтора раза».