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Медведев: ставки по ипотеке будут последовательно снижаться
19 июня в 15:08 Банки и кредитование 0 192 Васильева Елена
Ипотечные ставки в России будут последовательно снижаться и достигнут к 2024 году уровня ниже 8%. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания, посвященном достижению национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищного сектора.
Медведев сказал: «Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться, к 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов будет расти, вырастет в полтора раза».
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