Deutsche Bank пытается использовать свой последний шанс на спасение

Немецкий банк настаивает на том, что его последние усилия по реструктуризации, в результате которого будут сокращены 18 000 рабочих мест, а также будет резко снижен объем инвестиционного портфеля, что позволит кредитной организации получать стабильную прибыль.



«Мы делаем все возможное, чтобы заново запустить Deutsche Bank», - заявил его генеральный директор Кристиан Шьюинг в понедельник.



Вместо того чтобы сокращать более слабые подразделения, Deutsche Bank заявил, что полностью закроет некоторые из них. Менеджмент обещает работу «без компромиссов» и «неустанную дисциплину исполнения» директив.



Но инвесторы и аналитики скептически относятся к тому, что банк может достичь новых целевых показателей по доходам на фоне дорогостоящей реконструкции. Акции упали более чем на 5% в понедельник в результате резкого роста недоверия и во вторник торговались еще на 4% ниже.



«Степень реструктуризации указывает на принятие и готовность к переменам», - отмечает в записке аналитик компании Keefe, Bruyette & Woods Томас Холлетт. «Ключевой проблемой является исполнение».



Где тонко, там и рвется



Два десятилетия назад Deutsche Bank мечтал о конкуренции с Goldman Sachs и Morgan Stanley в классических бизнес-направлениях Уолл-стрит, таких как инвестиционный банкинг.



Но банку приходилось непросто все последнее десятилетие. Вялая европейская экономика, штрафы после финансового кризиса, новые дорогостоящие нормативные акты и нежелание что-либо менять – все это наносило и наносит ущерб конкурентоспособности кредитной организации. Рыночная стоимость JPMorgan Chase, которая когда-то считалась потенциальной целью поглощения для Deutsche Bank, сейчас более чем в 20 раз выше, чем у немецкого банка.



«Мы пытались конкурировать практически на каждом углу банковского рынка одновременно», - сказал Шьюинг. «Мы просто слишком разделились».

Теперь компания попытается вернуться к своим истокам с седьмой крупной попыткой реструктуризации после финансового кризиса.



Deutsche Bank закрывает свой бизнес по продаже и торговле акциями, одновременно сокращая деление ставок. Это также создаст «плохой банк» для активов в 74 миллиарда евро (83 миллиарда долларов), которые поглощают слишком много капитала.



Эти активы будут проданы в ближайшие годы, что высвободит деньги для других инвестиций.



Вместо этого основное внимание будет уделено управлению корпоративными средствами, менее привлекательному, но более надежному линейному источнику дохода. Это приблизит Deutsche Bank к своим истокам как к финансисту, предназначенному для экспортеров Германии.



Для аналитиков логика программы реструктуризации имеет смысл. И они одобряют усилия, предпринимаемые банком, которые сейчас зашли гораздо дальше.



«[На наш взгляд] реструктуризация является смелой и впервые не будет остановлена на полпути», - отмечают аналитики JPMorgan Chase Киан Абухоссейн и Амит Ранджан.



Риски остаются



Тем не менее, есть некоторая обеспокоенность по поводу того, что план Deutsche Bank пойти ва-банк по управлению корпоративными деньгами не даст ожидаемых результатов.



По данным банковской исследовательской компании Coalition, компания опустилась с пятого на шестое место в мировом рейтинге этого бизнеса в период с 2017 по 2018 год. Это не тот импульс, который нужен кредитной организации.



Самый большой источник беспокойства – у Deutsche Bank больше нет возможности для ошибок. Временной горизонт – банк хочет избавиться от своих нежелательных активов и увеличить основные доходы на 10% до 25 млрд. евро (28 млрд. долларов) к 2022 году – заставляет инвесторов нервничать.



Deutsche Bank заявил, что не будет привлекать дополнительный капитал для финансирования плана реструктуризации.



«Большинство вопросов сегодня не в том, смогут ли они сократить расходы», - сказал Эндрю Стимпсон, аналитик Bank of America Merrill Lynch. «Речь идет о том, что будет с доходами в это время».



Финансовый директор Джеймс фон Мольтке заявил в понедельник, что банк планирует, по крайней мере, выйти на уровень безубыточности в 2020 году, но он предупредил, что в этом прогнозе есть «значительная неопределенность».



Если дела пойдут не по плану, Deutsche Bank может пойти ко дну.



По материалам www.edition.cnn.com