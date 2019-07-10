ЦБ: новые критерии оценки кредитных рисков стимулируют кредитование реального сектора

Новые подходы к процессу оценки кредитных рисков даст возможность высвободить капитал в банковском секторе, что даст дополнительный стимул кредитованию реального сектора экономики. Об этом информагентству ТАСС сообщила пресс-служба ЦБ РФ.



Газета «КоммерсантЪ» ранее сообщала о том, что первый вице-премьер, министр финансов Антона Силуанов 17 июня направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором указал на недопустимость упрощенного подхода при оценивании риска и разделения заемщиков всего на две категории. Глава Минфина считает, что этот подход «не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов риска с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска».



В ЦБ письмо прокомментировали следующим образом: «По имеющимся предварительным количественным оценкам влияния подхода без использования кредитных рейтингов на финансовое положение банков, его реализация позволит высвободить капитал в целом по банковскому сектору и тем самым дать дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики уже в ближайшей перспективе».



Регулятор также отмечает, что новый стандартизированный подход учитывает необходимость стимулирования кредитования банками надежных корпоративных заемщиков, в том числе малого и среднего бизнеса, как и потребность в поддержке финансовой стабильности путем внедрения равных условий оценки кредитных рисков для всех банков. Регулятор также отмечает отсутствие рейтингов у большинства заемщиков.



В Банке России добавили: «Одним из факторов, который учитывался при выборе подхода, является то, что в условиях рассмотрения кредитных рейтингов, присвоенных одним и тем же объектам рейтинга российскими и международными рейтинговыми агентствами, максимальный уровень кредитных рейтингов ограничивает применяемый диапазон международных шкал «страновым потолком» (в настоящее время - на уровне рейтинга «ВВВ-» по рейтинговой шкале S&P Global Ratings). В отличие от варианта без использования рейтингов, это обстоятельство не позволяет применять с учетом требований «Базеля III» пониженные коэффициенты риска даже в отношении лучших российских корпоративных заемщиков».



Регулятор подчеркивает активно ведущуюся работу над созданием условий для будущего применения кредитных рейтингов национальных рейтинговых агентств в регулировании банковского сектора.



Банк России в начале июня сообщил о запланированном внедрении нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска. Например, к корпоративным заемщикам будет выделена категория «инвестиционный класс» со сниженным коэффициентом риска в 65%, которые на данный момент оцениваются с коэффициентом 100%, если по действующим положениям такие заемщики относятся банком к I или II категории, а их бумаги торгуются на биржах.