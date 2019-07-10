ГД запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

Госдумой принят в III, окончательном чтении закон, которым запрещается выдача микрокредитов под залог жилья, а также ужесточаются требования к микрокредитным и микрофинансовым организациям в целом. Законопроект был внесен председателем ГД Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко при поддержке депутатов всех фракций ГД.



Согласно тексту закона, все микрофинансовые организации получили дополнительные возможности для идентификации клиентов. Они могут передать право на идентификацию банкам или же самостоятельно идентифицировать клиента, пользуясь с определенными ограничениями государственными информационными системами.



Законом также ужесточили требования к деловой репутации и квалификации владельцев и менеджмента микрокредитных компаний (МКК). Они приведены в соответствие с соответствующими требованиями к МФО.



Установлены требования к минимальному объему капитала микрокредитной организации в 1 млн рублей на 1 июля 2020 года с ежегодным ростом до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года. На данный момент он составляет всего 10 тысяч рублей.



Законом запрещено заключать с физлицом договор потребительского займа, если исполнение обязательств по нему обеспечивается залогом жилья. Данная норма принята с целью предотвращения случаев мошенничества с принадлежащим гражданам жильем. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее говорил: «Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита». Исключение составляют МФО, учредителем, акционером или участником которых является государство или же муниципалитет.



МФО также смогут использовать государственные информационные системы для идентификации клиентов. Володин отметил: «Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных».