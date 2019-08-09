На следующей неделе Сбербанком будут снижены ипотечные ставки для семей с детьми

На следующей неделе Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с государственной поддержкой для семей с детьми. Об этом журналистам сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин.



Он сказал: «В конце июня я уже говорил, что Сбербанк находится в плотном контакте с Минфином и обсуждает, как исполнить поручение, которое дал президент России [Владимир Путин] в ходе прямой линии по льготной ипотеке для многодетных, и это решение уже созрело. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности, по ипотечным продуктам с господдержкой».



Ведяхин уточнил, что ставка по ипотеке для семей с детьми будет снижена до 5% от установленной ранее в 6%.



Согласно принятой в 2017 году программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», воспитывающие детей семьи могут взять ипотеку под 6% годовых.



В июне текущего года Владимир Путин дал поручение кабмину и Центробанку мониторить предоставление ипотечных кредитов с субсидированными ставками.