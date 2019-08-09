|
На следующей неделе Сбербанком будут снижены ипотечные ставки для семей с детьми
Сегодня в 16:06 Банки и кредитование 0 113 Васильева Елена
На следующей неделе Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с государственной поддержкой для семей с детьми. Об этом журналистам сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин.
Он сказал: «В конце июня я уже говорил, что Сбербанк находится в плотном контакте с Минфином и обсуждает, как исполнить поручение, которое дал президент России [Владимир Путин] в ходе прямой линии по льготной ипотеке для многодетных, и это решение уже созрело. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности, по ипотечным продуктам с господдержкой».
Ведяхин уточнил, что ставка по ипотеке для семей с детьми будет снижена до 5% от установленной ранее в 6%.
Согласно принятой в 2017 году программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», воспитывающие детей семьи могут взять ипотеку под 6% годовых.
В июне текущего года Владимир Путин дал поручение кабмину и Центробанку мониторить предоставление ипотечных кредитов с субсидированными ставками.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Какая ужасная неделя для АмерикиСегодня в 15:16 Политика
Минкомсвязи и операторы связи пришли к взаимопониманию по вопросу тарифов в КрымуСегодня в 14:53 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Борис Джонсон может стать последним премьер-министром Великобритании Сбербанком запущена система оплаты по QR-коду Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Рабочая групп ГД обсудит причины и меры предотвращения лесных пожаров Рябков: США - могильщики ДРСМД