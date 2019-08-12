Для всех клиентов заработала услуга Сбербанка по получению наличных денег через СМС

Сбербанком запущена для всех клиентов услуга по снятию денег в банкоматах по коду, полученному через СМС. Об этом информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе банка.



Ранее данная услуга была доступна клиентам в 27 регионах России, которые входят в Северо-Западный, Поволжский и Волго-Вятский банки Сбербанка.



В пресс-службе сказали: «Сбербанк сообщает о расширении сервиса переводов с получением наличных в банкоматах - теперь перевести средства может любой пользователь «Сбербанк Онлайн» по всей стране».



Для перевода денег достаточно знать ФИО или номер мобильного телефона получателя. Чтобы получить перевод в банкомате, необходимо указать код из СМС. При этом отмена перевода возможна, если он еще не получен.



Пресс-служба привела слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова: «Сервисом переводов с получением наличных в банкоматах, который мы запустили в начале лета, уже воспользовались около 100 тыс. человек. Основным преимуществом данного сервиса является тот факт, что, даже не имея карты, любой человек может получить перевод в широкой сети наших офисов и банкоматов».



Сумма комиссии за использование услуги составляет 1,5% от суммы перевода, однако, не менее 30 и не более одной тысячи рублей. Можно отправлять до 150 тысяч рублей в сутки.