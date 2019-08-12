До конца текущего года ожидается дальнейшее снижение ипотечных ставок

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о дальнейшем снижении до конца текущего года ставок по ипотечным кредитам. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.



Костин сказал: «Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе, - Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем».



Он также рассказал о намерении ВТБ в рамках новой модели финансирования жилищного строительства открыть к концу года 25 тысяч счетов эскроу. Костин сказал: «Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то 1,5 тыс. счетов на сумму свыше 6 млрд. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тыс. счетов».