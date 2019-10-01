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В двухлетней перспективе ставка по ипотечным кредитам опустится до 8%
Сегодня в 15:37 Банки и кредитование 0 115 Васильева Елена
Уровень средней ставки по ипотечным кредитам в РФ в двухлетней перспективе снизится до 8%. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава банка ВТБ Андрей Костин.
Костин сказал: «Я ставку 8% вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной».
Он также отметил, что в начале 2020 года ставки по ипотеке, вероятно, снизятся до 9%. Глава ВТБ подчеркнул, что считает наиболее приемлемой ставку по ипотеке не выше 8%, а ключевую ставку – не более 5%.
Президент России Владимир Путин в конце февраля дал поручение ЦБ РФ и правительству проработать меры к снижению ипотечной ставки до уровня в 8% и ниже. Пресс-служба Кремля сообщала о том, что данное поручение было дано главой государства в рамках реализации послания Федеральному собранию.
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