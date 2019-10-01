Главная > Банки и кредитование

В двухлетней перспективе ставка по ипотечным кредитам опустится до 8%

Сегодня в 15:37 Банки и кредитование 0 115 Васильева Елена
1 Изображение

Уровень средней ставки по ипотечным кредитам в РФ в двухлетней перспективе снизится до 8%. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава банка ВТБ Андрей Костин.

Костин сказал: «Я ставку 8% вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной».

Он также отметил, что в начале 2020 года ставки по ипотеке, вероятно, снизятся до 9%. Глава ВТБ подчеркнул, что считает наиболее приемлемой ставку по ипотеке не выше 8%, а ключевую ставку – не более 5%.

Президент России Владимир Путин в конце февраля дал поручение ЦБ РФ и правительству проработать меры к снижению ипотечной ставки до уровня в 8% и ниже. Пресс-служба Кремля сообщала о том, что данное поручение было дано главой государства в рамках реализации послания Федеральному собранию.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В России растет доля неблагополучных заемщиков

Сегодня в 17:37 Банки и кредитование

Глава ВТБ считает, что платежная дисциплина снизится при возможности выкупа долгов с дисконтом

Сегодня в 17:14 Банки и кредитование

Названы главные риски развития онкологических заболеваний

Сегодня в 16:48 Медицина

Facebook запускает функцию распознавание лиц для всех пользователей

Сегодня в 15:59 Технологии
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает помогать пострадавшим от паводков жителям Сибири МЭР инициирует выкуп заемщиками долгов со скидкой у кредитора Механизм выплаты пенсионных накоплений будет пересмотрен Участники рынка big data будут работать по кодексу этики

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      