В двухлетней перспективе ставка по ипотечным кредитам опустится до 8%

Уровень средней ставки по ипотечным кредитам в РФ в двухлетней перспективе снизится до 8%. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава банка ВТБ Андрей Костин.



Костин сказал: «Я ставку 8% вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной».



Он также отметил, что в начале 2020 года ставки по ипотеке, вероятно, снизятся до 9%. Глава ВТБ подчеркнул, что считает наиболее приемлемой ставку по ипотеке не выше 8%, а ключевую ставку – не более 5%.



Президент России Владимир Путин в конце февраля дал поручение ЦБ РФ и правительству проработать меры к снижению ипотечной ставки до уровня в 8% и ниже. Пресс-служба Кремля сообщала о том, что данное поручение было дано главой государства в рамках реализации послания Федеральному собранию.