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Власти предлагают существенно снизить стоимость банкротства граждан
5 сентября в 15:09 Банки и кредитование 2 154 Иван Тихонов
Глава МЭР Максим Орешкин в рамках интервью в кулуарах Восточного экономического форума заявил о целесообразности снижения стоимости процедуры банкротства для физлиц. С этой целью ведомство разрабатывает соответствующие законодательные поправки.
«Сейчас стоимость процедуры банкротства достигает 200 тысяч рублей, соответственно для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тысяч рублей и тем самым сделать ее более доступной, для того, чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти», — передают слова министра РИА Новости.
По мнению г-на Орешкина, банки должны понимать, что высокая долговая нагрузка заемщика – это, прежде всего, убыток для кредитной организации. Банкиры должны проводить разъяснительную работу с потенциальными заемщиками, убеждать не брать кредит, а не просто отказывать в выдаче кредита без пояснений.
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Как Вы оцениваете предложение МЭР? По Вашему мнению, стоит ли снижать стоимость процедуры банкротства, к чему это может привести?
Снижение стоимости банкротства конечно возможно при упрощении процедуры. Особенно если идет речь банкротстве должника без активов в связи с невозвратом банковского кредита. Наверное, в таких случаях позиция о повышенной ответственности банков за выдачу рискованных кредитов гражданам справедлива.
В то же время, необходимо учитывать, при банкротстве должника с наличием имущества или нескольких кредиторов неизбежно возникает много спорных организационных и юридических вопросов, решение которых требует привлечения квалифицированного финансового управляющего, юристов, оценщиков и иных специалистов. В таких случаях снижение расходов возможно только в теории. На практике процедура банкротства должника с имуществом вряд ли будет стоить 200 тыс. рублей.
Как Вы оцениваете предложение МЭР? По Вашему мнению, стоит ли снижать стоимость процедуры банкротства, к чему это может привести?
Снижение стоимости банкротства будет сложно реализовать, прежде всего, с технической точки зрения. Озвученная цифра 200.000 рублей складывается из многих статей расходов, таких как услуги финансового управляющего, госпошлина, плата за размещение информации о банкротстве. Юридические и финансовые организации вряд ли готовы сейчас заметно снизить размер своих комиссионных: даже учитывая потенциальный прирост клиентов, прибыли компании будут получать меньше.
Банки и кредитные организации также будут серьезно сопротивляться данной инициативе. По сути, высокая стоимость личного банкротства - едва ли не единственный сдерживающий фактор массовости явления. Действительно, во многом сами банки способствовали высокой закредитованности населения, активно выдавая кредиты без должной оценки способности обслуживать долг. Однако списание больших сумм кредитов частных лиц уже создаст проблемы в банковском секторе.
Сама идея сделать банкротство физических лиц более доступным весьма рискованная. Граждане не до конца понимают последствия проведения процедуры личного банкротства. Пройдя ее, они не смогут больше расчитывать на получение новых кредитов, ведения бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя и совершать другие значимые юридические действия.
Негативным последствиям банкротства уделяется мало внимания при его инициировании: для многих это представляется легким способом избавления от текущих долгов без последствий.
Проблема высокого уровня закредитованности граждан действительно очень остро стоит в нашей стране. И сам МЭР выделил ее в качестве главного риска ближайшего времени для российской экономики, но быстрых и безболезненных решений данной проблемы нет. Тем не менее, как отметил и сам министр, вина во многом лежит на стороне самих банков, поэтому работа по снижению закредитованности должна быть начата именно с финансовых институтов.