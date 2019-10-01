Власти предлагают существенно снизить стоимость банкротства граждан

Глава МЭР Максим Орешкин в рамках интервью в кулуарах Восточного экономического форума заявил о целесообразности снижения стоимости процедуры банкротства для физлиц. С этой целью ведомство разрабатывает соответствующие законодательные поправки.



«Сейчас стоимость процедуры банкротства достигает 200 тысяч рублей, соответственно для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тысяч рублей и тем самым сделать ее более доступной, для того, чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти», — передают слова министра РИА Новости.



По мнению г-на Орешкина, банки должны понимать, что высокая долговая нагрузка заемщика – это, прежде всего, убыток для кредитной организации. Банкиры должны проводить разъяснительную работу с потенциальными заемщиками, убеждать не брать кредит, а не просто отказывать в выдаче кредита без пояснений.