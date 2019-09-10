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РФ занимает 19 место в мире по стоимости жилой недвижимости
10 сентября в 16:44 Банки и кредитование 3 206 Иван Тихонов
Компания Knight Frank обнародовала рейтинг Global House Price Index, в котором РФ заняла 19 строчку. Специалисты агентства отмечают, что Россия за год поднялась на 27 позиций в рейтинге цен на жилую недвижимость. За год жилье подорожало на 7%, а темпы роста превышают прошлогодние показатели в 4.6 раза.
Эксперты Knight Frank добавляют, что темпы роста цен на жилье в РФ вдвое превышают общемировую динамику, пишет «Ъ», где прослеживается замедление роста цен. Рост цен специалисты поясняют изменениями в законодательстве (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией и повышением доступности ипотечных кредитов.
Согласно данным ЦИАН, в августе 2019 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке Казани достигла 90.8 тысяч рублей за 1 кв. м. Это на 33.1% больше, нежели показатели августа 2018 года. В компании «Бест-Новострой» сообщили, что в Москве стоимость первичной недвижимости эконом-класса за год увеличилась на 12.7% , а комфорт-класса – на 8.5%.
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По Вашим прогнозам, как долго цены на жилье будут расти и что будет этому способствовать?
За год – то есть к уровню июля – основной прирост цены показали новостройки эконом и комфорт-класса. Сегменты прибавили 12,1% и 8,7%, соответственно. Данный рост связан не только с увеличением стадии готовности реализуемых проектов, но и имеет под собой рыночную основу. Проекты демонстрируют повышение спроса на предложение с определенными планировочными решениями.
В массовом сегменте основной спрос приходится на мелкоформатные лоты. Соответственно, именно эти варианты показали наибольший прирост средневзвешенной стоимости квадратного метра. В новостройках эконом-класса лидерами стали однокомнатные квартиры, которые прибавили за год 36,9%. В комфорт-классе спрос распределяется между малогабаритными лотами, включая евро-варианты. Двухкомнатные квартиры евро-формата показали рост на 11,2%, евро-трешки – на 13,8%. СВЦ квадратного метра в сегменте однокомнатных квартир увеличилась на 6%.
Ипотека остается основным драйвером продаж, поэтому поступательное снижение ставок по кредитам стимулирует активность заемщиков и будет поддерживать спрос при росте цен.
Изменения в законодательстве, которые заключаются в переходе рынка на работу по эскроу-счетам, накладывают свой отпечаток на отрасль. Старт продаж по новым правилам фиксирует более высокую ценовую базу для проектов. При этом застройщики, реализующие «старые» объекты, также получают стимул для повышения цен.
Однако скачкообразного роста цен не предполагается. Как минимум до середины 2020 года среднемесячный прирост в массовом сегменте не будет превышать 0,9-1%.
По Вашим прогнозам, как долго цены на жилье будут расти и что будет этому способствовать?
По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», по итогам 2 квартала 2019 года прирост средней цены предложения в массовом сегменте зафиксирован в диапазоне +2,2% в пригородной зоне Ленобласти и 0,7% в Санкт-Петербурге. С начала 2019 года цены выросли на 5,1% и 4,3% соответственно по территориям. Мы ожидаем умеренный рост цен на первичном рынке в пределах 5-10% по итогам года. Цены в настоящее время уже находятся на высоком уровне, поэтому их дальнейший рост будет сдерживаться покупательной способностью населения.
Показатель роста цены по итогам года будет зависеть от стратегии самих застройщиков и, в том числе, от объема вывода новых объектов. Отметим, что цены на жилье более дешевого сегмента (эконом) за первое полугодие выросли сильнее (на 6,4% в Петербурге), чем в сегменте комфорт (на 2,7% в Петербурге). Это объясняется достаточно высокими ценами на старте продаж в новых жилых комплексах комфорт-класса. Эконом-класс, напротив, имеет более высокий потенциал для роста стоимости жилья в течение второго полугодия.
По Вашим прогнозам, как долго цены на жилье будут расти и что будет этому способствовать?
Действительно, последний год от месяца к месяцу демонстрирует нам пусть и достаточно спокойное, но неуклонное повышение цен на недвижимость.
Предпосылок для этого, на наш взгляд, несколько:
- самая очевидная – активный ввод в эксплуатацию нового жилья (новостройки), при этом цены на них стремятся только к росту. В этом году Росреестр зарегистрировал рекордное количество ДДУ.
- рост «содержания» недвижимости – коммунальные платежи, рост налогов на недвижимость, выплаты налогов вследствие «обеления» арендного рынка. Конечно, содержание жилья должно окупаться.
- удорожание стоимости жизни (увеличение прожиточного минимумапри практически отсутствии роста заработных плат). А это остается компенсировать ценами на недвижимость.
- безусловно, способствует этому и относительная доступность ипотеки, и снижение ключевой ставки.
При этом предпосылок для роста благосостояния граждан пока не наблюдается.
Цены растут в крупных городах – Москва, Санкт-Петербург и пр. – и на аренду, и на продажу. Сегодня мы наблюдаем отток населения из регионов в крупные города. Аренда или покупка (всё зависит от возможностей и желаний) – конечно, этот фактор также формирует спрос.
Также, следует отметить, что если ещё 2 года назад жилая недвижимость покупалась исключительно для проживания покупателя/его семьи, то сегодня ситуация изменилась – да, конечно, личные истории остались, но возвращаются покупки квартир/апартаментов для аренды с целью получения дополнительного стабильного дохода.
Что касается того, как долго рынок будет показывать нам данную динамику, ответ состоит в том – насколько долго вышеуказанные факторы будут иметь преобладающее значение. Как только глобально в стране ситуация изменится, рынок ответит незамедлительно и молниеносно – стагнацией.