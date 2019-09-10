РФ занимает 19 место в мире по стоимости жилой недвижимости

Компания Knight Frank обнародовала рейтинг Global House Price Index, в котором РФ заняла 19 строчку. Специалисты агентства отмечают, что Россия за год поднялась на 27 позиций в рейтинге цен на жилую недвижимость. За год жилье подорожало на 7%, а темпы роста превышают прошлогодние показатели в 4.6 раза.



Эксперты Knight Frank добавляют, что темпы роста цен на жилье в РФ вдвое превышают общемировую динамику, пишет «Ъ», где прослеживается замедление роста цен. Рост цен специалисты поясняют изменениями в законодательстве (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией и повышением доступности ипотечных кредитов.



Согласно данным ЦИАН, в августе 2019 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке Казани достигла 90.8 тысяч рублей за 1 кв. м. Это на 33.1% больше, нежели показатели августа 2018 года. В компании «Бест-Новострой» сообщили, что в Москве стоимость первичной недвижимости эконом-класса за год увеличилась на 12.7% , а комфорт-класса – на 8.5%.