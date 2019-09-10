Глава Сбербанка доложит Путину о реструктуризации кредитов пострадавшим от наводнения в Тулуне

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня встречу с главой Сбербанка Германом Грефом по поводу реструктуризации кредитов пострадавших от наводнения в Тулуне заемщиков. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Песков сказал: «Сегодня наряду с другими людьми к себе Путин пригласил руководителя Сбербанка России, вы знаете, что с Грефом он традиционно «сверяет часы». Это кредитно-финансовое учреждение такого системообразующего размера и характера. Была тема для обсуждения по Тулуну. Вы знаете, что там проводилась встреча о реструктуризации кредитов, долгов людей перед банком. Банк оперативно отреагировал и поэтому Путин хочет это заслушать».



Песков рассказал также, что встреча состоится в Москве. Комментируя рабочий график президента, он сказал: «Продолжается череда рабочих внутренних встреч и совещаний». Пресс-секретарь Путина также уточнил, что помимо обозначенных аспектов, у президента и главы Сбербанка есть множество других тем для обсуждения. Он упомянул, что Сбербанк занимает лидирующие позиции в развитии высоких технологий, образовательных и многих других проектов.



Посетивший Тулун Греф ранее заявил о том, что Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводков в Иркутской области малым предпринимателям и физлицам.