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Глава Сбербанка доложит Путину о реструктуризации кредитов пострадавшим от наводнения в Тулуне
10 сентября в 16:03 Банки и кредитование 0 178 Васильева Елена
Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня встречу с главой Сбербанка Германом Грефом по поводу реструктуризации кредитов пострадавших от наводнения в Тулуне заемщиков. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал: «Сегодня наряду с другими людьми к себе Путин пригласил руководителя Сбербанка России, вы знаете, что с Грефом он традиционно «сверяет часы». Это кредитно-финансовое учреждение такого системообразующего размера и характера. Была тема для обсуждения по Тулуну. Вы знаете, что там проводилась встреча о реструктуризации кредитов, долгов людей перед банком. Банк оперативно отреагировал и поэтому Путин хочет это заслушать».
Песков рассказал также, что встреча состоится в Москве. Комментируя рабочий график президента, он сказал: «Продолжается череда рабочих внутренних встреч и совещаний». Пресс-секретарь Путина также уточнил, что помимо обозначенных аспектов, у президента и главы Сбербанка есть множество других тем для обсуждения. Он упомянул, что Сбербанк занимает лидирующие позиции в развитии высоких технологий, образовательных и многих других проектов.
Посетивший Тулун Греф ранее заявил о том, что Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводков в Иркутской области малым предпринимателям и физлицам.
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