В Сбербанке подтвердили предотвращение хищения средств клиентов на более чем 25 млрд рублей

В этом году Сбербанком предотвращены хищения средств со счетов клиентов на сумму более чем в 25 млрд рублей, благодаря основанной на применении искусственного интеллекта (AI) антифрод-системе. Об этом рассказал в интервью информагентству ТАСС зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.



Он сказал: «У нас действует основанная на искусственном интеллекте антифрод-система, эффективность которой составляет 96%. Это означает, что из 100 попыток мошенничества мы выявляем 96, что является одним из лучших показателей на рынке. С января по август 2019 г. мы спасли средства клиентов на сумму более 25 млрд рублей».



Говоря о перспективах социальной инженерии, Кузнецов сообщил о росте объемов мошенничества в текущем году в рамках спрогнозированного банком. Кузнецов добавил: «Наши прогнозы, к сожалению, оправдываются. Социальная инженерия сейчас составляет более 87% от всего объема реализованного мошенничества. За 2018 г. этот показатель вырос на 6%. В 2019 г. он в целом находится на том же уровне, однако с мая наблюдается его незначительный рост».



Зампред Сбербанка, при этом, заявил, что мошенники сейчас «действуют все более изощренно».



Кузнецов резюмировал: «Сегодня мы имеем дело с более сложными и комплексными видами мошеннических схем, в том числе с применением методов психологического воздействия на клиентов. О победе над такими схемами заявлять еще очень рано».