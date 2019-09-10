1 октября Сбербанком будут снижены ставки по ипотечным кредитам

Сбербанком с 1 октября текущего года будет снижен уровень ставки по ипотеке, на первичном рынке уровень ставки составит от 7,3%, а на вторичном – от 8,8% годовых. Снижение ставки, в среднем, составляет 0,3 п. п. об этом сообщает пресс=релиз кредитной организации.



В сообщении банка сообщается: «Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 8,8%. Снижение ставок (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости».