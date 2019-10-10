ЦБ планирует ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Банк России планирует провести с рынком обсуждение возможности введения по валютным депозитам отрицательных ставок. Об этом журналистам сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит с 9 по 11 октября в Сочи.



Она считает, что данная ситуация требует взвешенных решений. Набиуллина сказала: «Мы обсудим, что нужно делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро, допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это. Это важно и для граждан, и для бизнеса – не делать сейчас пока никаких скоропалительных выводов, изменений в законодательстве, изменений практики. Это вопрос, который будет в проработке».



Она считает, что для банков отрицательные ставки в европейской валюте – «это не краткосрочное явление, не временное явление, скорее всего, будет долгосрочным в связи с денежно-кредитной политикой ведущих стран». Она отметила, что в долларах отрицательных ставок на банковском рынке пока не наблюдается.