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ЦБ планирует ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
10 октября в 16:12 Банки и кредитование 0 144 Васильева Елена
Банк России планирует провести с рынком обсуждение возможности введения по валютным депозитам отрицательных ставок. Об этом журналистам сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит с 9 по 11 октября в Сочи.
Она считает, что данная ситуация требует взвешенных решений. Набиуллина сказала: «Мы обсудим, что нужно делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро, допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это. Это важно и для граждан, и для бизнеса – не делать сейчас пока никаких скоропалительных выводов, изменений в законодательстве, изменений практики. Это вопрос, который будет в проработке».
Она считает, что для банков отрицательные ставки в европейской валюте – «это не краткосрочное явление, не временное явление, скорее всего, будет долгосрочным в связи с денежно-кредитной политикой ведущих стран». Она отметила, что в долларах отрицательных ставок на банковском рынке пока не наблюдается.
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