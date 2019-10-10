Банк России представил KYC-платформу, призванную снизить расходы банков на комплаенс

В рамках форума Finopolis Банк России обнародовал концепцию KYC-платформы. Как отмечает регулятор, платформа «знай своего клиента» нацелена на снижение расходов банков на комплаенс. Вдобавок, она позволит решить проблему черных списков отказников, т.е. существенно сократить необоснованные отказы в проведении операций и ослабить давление на микро- и малый бизнес.



Согласно концепции, Центробанк будет самостоятельно определять риски отмывания и легализации денежных средств клиентами банков, пишет «Ъ». Полученный анализ ЦБ будет передавать кредитным организациям. KYC-платформа на первом этапе разделит клиентов (ИП и юрлиц) на три категории: красная зона, желтая зона и зеленая зона. За теми клиентами, которые попадут в первую категорию, будет установлен онлайн-контроль; операции, проводимые клиентами желтой зоны, будут контролироваться в офлайн-режиме. Клиенты зеленой зоны не будут подвергаться повышенному контролю.



В ЦБ отмечают, что критерии выявления «сомнительных» клиентов уже разработаны; публичных - 100 штук, но имеются и закрытые критерии. Регулятор планирует разрабатывать платформу совместно с кредитными организациями и продавцами банковского ПО.



Мнения участников рынка касательно KYC-платформы разделились. Некоторые банкиры указывают на необходимость разработки критериев реабилитации клиентов из красной зоны, дабы исключить ситуации, когда клиенты попадают туда навсегда.