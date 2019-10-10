Главная > Банки и кредитование

Банк России представил KYC-платформу, призванную снизить расходы банков на комплаенс

16 октября в 16:05 Банки и кредитование 2 260 Иван Тихонов
1 Изображение

В рамках форума Finopolis Банк России обнародовал концепцию KYC-платформы. Как отмечает регулятор, платформа «знай своего клиента» нацелена на снижение расходов банков на комплаенс. Вдобавок, она позволит решить проблему черных списков отказников, т.е. существенно сократить необоснованные отказы в проведении операций и ослабить давление на микро- и малый бизнес.

Согласно концепции, Центробанк будет самостоятельно определять риски отмывания и легализации денежных средств клиентами банков, пишет «Ъ». Полученный анализ ЦБ будет передавать кредитным организациям. KYC-платформа на первом этапе разделит клиентов (ИП и юрлиц) на три категории: красная зона, желтая зона и зеленая зона. За теми клиентами, которые попадут в первую категорию, будет установлен онлайн-контроль; операции, проводимые клиентами желтой зоны, будут контролироваться в офлайн-режиме. Клиенты зеленой зоны не будут подвергаться повышенному контролю.

В ЦБ отмечают, что критерии выявления «сомнительных» клиентов уже разработаны; публичных - 100 штук, но имеются и закрытые критерии. Регулятор планирует разрабатывать платформу совместно с кредитными организациями и продавцами банковского ПО.

Мнения участников рынка касательно KYC-платформы разделились. Некоторые банкиры указывают на необходимость разработки критериев реабилитации клиентов из красной зоны, дабы исключить ситуации, когда клиенты попадают туда навсегда.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Абрамов Вячеслав (Директор офиса продаж «БКС Брокер»)

Как Вы оцениваете инициативу ЦБ по созданию платформы «знай своего клиента»?

Однозначно будут изменения в законодательство (закон 115-фз). Действующее не позволяет ЦБ брать на себя функцию оценщика рисков клиента и брать исполнение комплаенс процедур.

На мой взгляд единая система может способствовать снижению издержек банков и финансовых организаций на комплаенс, во-вторых упростит жизнь клиентам. Ведь сейчас все довольно индивидуально, есть 115-фз, есть рекомендации ЦБ, но у каждого банка свой комплаенс, у которого присутствует свой субъективный взгляд. В особенности это касается коммерческих организаций. Некоторые из них перестраховываются и запрашивают много дополнительных документов, которые усложняют жизнь клиенту, при этом не всегда необходимы.

Новая платформа поможет более корректно и качественнее идентифицировать клиентов и выстраивать с ними работу в сфере противодействия отмыванию доходов. Организации будут подключаться к платформе, где будут собираться все данные о клиентах.

Григорьев Илья (Аналитик Иволга Капитал)

Как Вы оцениваете инициативу ЦБ по созданию платформы «знай своего клиента»?

Мегасистема комплаенса со стороны ЦБ была бы логичным сведением многих систем и баз данных по проверке контрагентов, которые уже реализованы и хорошо работают, например, системы СПАРК. ЦБ может быть полезен с точки зрения определения единых критериев недобросовестности предприятия и доступа к системе транзакций клиентов всех банков. Реализация идеи позволит сделать общую по критериям базу данных для KYC-процедур.

Из этого выходят и риски, которые могут возникнуть внутри этой модели. Во-первых, определение критериев для включения в список сомнительных организаций может не совпадать с точкой зрения банков. У разных финансовых институтов отличаются целевые клиенты, и компании, работающие с закредитованными предприятиями. Отдельный вопрос - каким-образом будут вырабатываться эти самые критерии. Сложным будет и вопрос уточнения и изменения показателей. Если компания попала в тот или иной “красный” список, то непонятно, как можно будет оспорить рейтинг или вести работы по его исправлению.

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией будет подписано до конца года

Сегодня в 12:34 Внешняя политика

Путин внес в ГД предложение об отзыве заявления о ратификации комиссии в рамках Женевских конвенций

Сегодня в 12:03 Внешняя политика

Обратный отсчет до Brexit отправил британский фунт в дикую скачку

Сегодня в 11:32 Финансовые рынки

С начала текущего года по решениям ЕСПЧ РФ выплатила своим гражданам 600 млн рублей

Сегодня в 10:48 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В ПФР прогнозируют рост страховых пенсий до 16,4 тысяч рублей Депутаты предлагают выдавать онлайн-микрозаймы путем биометрической идентификации «Единая Россия» раскритиковала идею Минтруда о новых механизмах выплаты пособий на детей У Боинга возникли новые проблемы с безопасностью: под ударом более старая версия лайнера 737 Пенсии неработающих пенсионеров к 2022 году вдвое превысят прожиточный минимум

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Top.Mail.Ru