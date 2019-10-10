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Банк России представил KYC-платформу, призванную снизить расходы банков на комплаенс
16 октября в 16:05 Банки и кредитование 2 260 Иван Тихонов
В рамках форума Finopolis Банк России обнародовал концепцию KYC-платформы. Как отмечает регулятор, платформа «знай своего клиента» нацелена на снижение расходов банков на комплаенс. Вдобавок, она позволит решить проблему черных списков отказников, т.е. существенно сократить необоснованные отказы в проведении операций и ослабить давление на микро- и малый бизнес.
Согласно концепции, Центробанк будет самостоятельно определять риски отмывания и легализации денежных средств клиентами банков, пишет «Ъ». Полученный анализ ЦБ будет передавать кредитным организациям. KYC-платформа на первом этапе разделит клиентов (ИП и юрлиц) на три категории: красная зона, желтая зона и зеленая зона. За теми клиентами, которые попадут в первую категорию, будет установлен онлайн-контроль; операции, проводимые клиентами желтой зоны, будут контролироваться в офлайн-режиме. Клиенты зеленой зоны не будут подвергаться повышенному контролю.
В ЦБ отмечают, что критерии выявления «сомнительных» клиентов уже разработаны; публичных - 100 штук, но имеются и закрытые критерии. Регулятор планирует разрабатывать платформу совместно с кредитными организациями и продавцами банковского ПО.
Мнения участников рынка касательно KYC-платформы разделились. Некоторые банкиры указывают на необходимость разработки критериев реабилитации клиентов из красной зоны, дабы исключить ситуации, когда клиенты попадают туда навсегда.
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Как Вы оцениваете инициативу ЦБ по созданию платформы «знай своего клиента»?
Однозначно будут изменения в законодательство (закон 115-фз). Действующее не позволяет ЦБ брать на себя функцию оценщика рисков клиента и брать исполнение комплаенс процедур.
На мой взгляд единая система может способствовать снижению издержек банков и финансовых организаций на комплаенс, во-вторых упростит жизнь клиентам. Ведь сейчас все довольно индивидуально, есть 115-фз, есть рекомендации ЦБ, но у каждого банка свой комплаенс, у которого присутствует свой субъективный взгляд. В особенности это касается коммерческих организаций. Некоторые из них перестраховываются и запрашивают много дополнительных документов, которые усложняют жизнь клиенту, при этом не всегда необходимы.
Новая платформа поможет более корректно и качественнее идентифицировать клиентов и выстраивать с ними работу в сфере противодействия отмыванию доходов. Организации будут подключаться к платформе, где будут собираться все данные о клиентах.
Как Вы оцениваете инициативу ЦБ по созданию платформы «знай своего клиента»?
Мегасистема комплаенса со стороны ЦБ была бы логичным сведением многих систем и баз данных по проверке контрагентов, которые уже реализованы и хорошо работают, например, системы СПАРК. ЦБ может быть полезен с точки зрения определения единых критериев недобросовестности предприятия и доступа к системе транзакций клиентов всех банков. Реализация идеи позволит сделать общую по критериям базу данных для KYC-процедур.
Из этого выходят и риски, которые могут возникнуть внутри этой модели. Во-первых, определение критериев для включения в список сомнительных организаций может не совпадать с точкой зрения банков. У разных финансовых институтов отличаются целевые клиенты, и компании, работающие с закредитованными предприятиями. Отдельный вопрос - каким-образом будут вырабатываться эти самые критерии. Сложным будет и вопрос уточнения и изменения показателей. Если компания попала в тот или иной “красный” список, то непонятно, как можно будет оспорить рейтинг или вести работы по его исправлению.