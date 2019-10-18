ЦБ усиливает надзор за банками в целях улучшения защиты персональных данных

Банк России усилит надзор для повышения защиты персональных данных клиентов в банковской сфере. Об этом заявила в ходе выступления в Совете Федерации заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.



Она сказала: «Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных».



Набиуллина подчеркнула, что к решению данной проблемы «назрел системный подход».



Глава Сбербанка Герман Греф также заявлял о необходимости усиления ответственности за хищение персональных данных банковских клиентов. В начале октября текущего года в Сбербанке сообщили о завершении внутреннего расследования, связанного с утечкой данных кредитных карт клиентов, в результате которого был выявлен сотрудник, совершивший попытку хищения базы данных банка. В Сбербанке уточнили, что угроза дальнейшей утечки данных клиентов полностью устранена.



Накануне стало известно о выставленных на продажу на одном из специализированных форумов личных данных клиентов Альфа-банка и «АльфаСтрахования», около 3,5 тысяч клиентов Альфа-банка, а также 3 тысяч клиентов «АльфаСтрахования».