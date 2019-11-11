Кредиторам разрешат запрашивать информацию о платежной нагрузке граждан в одном БКИ

Закон «О кредитных историях» ко второму чтению будет дополнен рядом поправок. Две основные из них – упрощение работы кредиторов с бюро кредитных историй и изменения в долевом распределении БКИ между собственниками.



Во-первых, глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что необходимо оптимизировать работу банков и микрокредиторов с БКИ, а для этого необходимо разрешить им запрашивать данные о платежной нагрузке граждан для расчета показателя долговой нагрузки только в одном квалифицированном бюро кредитных историй, пишет «Ъ». Это бюро будет собирать данные в других БКИ и аккумулировать их. Нынешняя редакция закона предусматривает обязанность кредиторов запрашивать данные у всех квалифицированных бюро.



Во-вторых, законодатели предлагают увеличить максимально допустимую долю одного собственника квалифицированного бюро до 50% с предлагаемых в первой редакции 25%. На сегодняшний день в РФ действуют 11 БКИ и все они планируют получить статус квалифицированных. В некоторых бюро есть акционеры с долей 50%, а в случае принятия закона в действующей редакции им пришлось бы продать часть бизнеса или отказаться от статуса квалифицированного.



Участники рынка приветствуют инициативы. Впрочем, пока остается неясным вопрос ценообразования на услуги запроса данных у БКИ.