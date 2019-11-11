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Кредиторам разрешат запрашивать информацию о платежной нагрузке граждан в одном БКИ
12 ноября в 16:48 Банки и кредитование 2 274 Иван Тихонов
Закон «О кредитных историях» ко второму чтению будет дополнен рядом поправок. Две основные из них – упрощение работы кредиторов с бюро кредитных историй и изменения в долевом распределении БКИ между собственниками.
Во-первых, глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что необходимо оптимизировать работу банков и микрокредиторов с БКИ, а для этого необходимо разрешить им запрашивать данные о платежной нагрузке граждан для расчета показателя долговой нагрузки только в одном квалифицированном бюро кредитных историй, пишет «Ъ». Это бюро будет собирать данные в других БКИ и аккумулировать их. Нынешняя редакция закона предусматривает обязанность кредиторов запрашивать данные у всех квалифицированных бюро.
Во-вторых, законодатели предлагают увеличить максимально допустимую долю одного собственника квалифицированного бюро до 50% с предлагаемых в первой редакции 25%. На сегодняшний день в РФ действуют 11 БКИ и все они планируют получить статус квалифицированных. В некоторых бюро есть акционеры с долей 50%, а в случае принятия закона в действующей редакции им пришлось бы продать часть бизнеса или отказаться от статуса квалифицированного.
Участники рынка приветствуют инициативы. Впрочем, пока остается неясным вопрос ценообразования на услуги запроса данных у БКИ.
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Как Вы оцениваете инициативу по упрощению обращений кредиторов в БКИ? Насколько это упростит принятие решений по кредитованию граждан?
«Создание квалифицированного бюро кредитных историй (КБКИ) - это качественный скачок в развитии рынка кредитования в России в целом, которого кредитные учреждения ждут уже несколько лет. И возможность расчета показателя долговой нагрузки по данным запроса кредитного отчёта только в одном КБКИ, в котором будут аккумулироваться данные всех БКИ, значительно упростит действующие бизнес-процессы в Компаниях и даст более наглядную картину о кредитной нагрузке заёмщиков. При этом необходимо соблюсти как минимум сохранение или уменьшение затрат кредиторов на проверку кредитной истории заёмщика, т.е. чтобы стоимость запроса данных в КБКИ не отличалась в бОльшую сторону от существующих тарифов БКИ».
Как Вы оцениваете инициативу по упрощению обращений кредиторов в БКИ? Насколько это упростит принятие решений по кредитованию граждан?
Инициативу по упрощению процедуры обращения кредиторов в БКИ можно только приветствовать – такая мера несколько облегчит взаимодействие банков с БКИ по запросу данных для расчёта ПДН. Также выстраивать технологию взаимодействие нужно будет с одним только КБКИ. Возможно, следующим шагом станет возможность запрашивать всю кредитную историю заёмщика из всех БКИ по системе «одного окна». Но, к сожалению, сказать, что данная инициатива как-то существенно упростит процесс принятия решения по выдаче кредита, я не могу - нам будет проще получать информацию по долговой нагрузке, однако это всего лишь один из множества параметров, которые анализируют банки при выдаче кредита.