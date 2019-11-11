В ГД внесен законопроект о запрете навязывания заемщикам допуслуг

Группой депутатов ГД, возглавляемая членом комитета по контролю и регламенту Натальей Костенко, внесен законопроект, которым банкам запрещается навязывание заемщикам дополнительных услуг и условий кредитования. Пресс-служба депутата сообщила о том, что в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» будут внесены соответствующие поправки.



Законопроект был ранее одобрен координационным советом «Единой России». Его также поддержали Минфин и Банк России. Авторы законопроекта считают, что принятие документа решит проблему массовых нарушений прав потребителей, а также обеспечит их достаточное информирование при заключении договора с банком.



Документом банкам запрещается отсылать заемщиков на сайт кредитной организации для получения информации об индивидуальных условиях кредитования – все они должны быть полностью раскрыты в тексте заключаемого договора. Кредитору также запрещается пропечатывать заранее любые знаки согласия заемщика с условиями подписываемого кредитного договора.



Кредитор будет обязан указывать в тексте кредитного договора стоимость, сроки и порядок отказа от предлагаемых за отдельную плату дополнительных услуг, которые оказываются банком или же третьими лицами. При заключении сделки кредитор обязан информировать об этом устно, в частности, о цене страховой услуги и возможном отказе от нее в «период охлаждения».



Костенко отметила: «От повышения ответственности банков с помощью предлагаемых изменений выиграют сами банки. Люди, вступающие в честный договор с полным осознанием всех его условий, не будут иметь никаких отговорок для психологического освобождения себя от ответственности при возврате взятого долга, в виду выявленного лукавства банка. Это, безусловно, повысит дисциплину и заемщиков, повлияв в конечном счете на уровень возвратности заемных средств».