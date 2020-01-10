Главная > Банки и кредитование

Нэклис-Банк теряет лицензию

10 января в 18:05 Банки и кредитование 0 146 Карина Мелова
1 Изображение

Центральный банк Российской Федерации уведомил о своем намерении лишить лицензии входящий в систему страхования вкладов московский Нэклис-банк, 64 % долей которого владеет Наталья Касперская, являющаяся руководителем группы компаний InfoWatch. Судьбоносное для коммерческой организации решение было вынесено приказом регулятора, датируемым 10 января 2020 г.

В Банк России поступила информация о нарушении Нэклис-Банком законов государства и установленных регулятором норм, в частности, о выполнении им действий, напоминающих вывод активов. Учитывая вышесказанное, Центральный банк РФ на протяжении года вводил санкции в отношении нарушителя, например, ограничивал его возможности по привлечению денежных средств физлиц.

Банк России поручил администрирование временному управляющему органу до назначения лица, призванного осуществить конкурсное производство/ликвидировать несостоятельную организацию, зарегистрированную регулятором 18.12.1991 г. Приостановлена деятельность исполнительных органов Нэклис-Банка.

Страховое возмещение по вкладам клиенты банка-нарушителя смогут получить 24 января или ранее (из сообщения АСВ).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Недовольство «Нафтогаза» крепчает

10 января в 20:43 Экономика

В скором времени подорожает проезд по магистрали ЗСД

10 января в 19:10 Экономика

РФ заняла 51-ю позицию в обновленном рейтинге Henley Passport Index

10 января в 16:36 Государство

Госдума изменит порядок работы 15 января

10 января в 15:49 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Аэрофлот» предложил пассажирам воспользоваться новыми маршрутами в ОАЭ и Иран «Турецкий поток» стартовал Установлен новый порядок поверки счетчиков «Жители» мемориального комплекса на Сапун-горе снова оживут Сергей Лавров готовится ответить на все вопросы представителей СМИ

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru