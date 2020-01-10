Нэклис-Банк теряет лицензию

Центральный банк Российской Федерации уведомил о своем намерении лишить лицензии входящий в систему страхования вкладов московский Нэклис-банк, 64 % долей которого владеет Наталья Касперская, являющаяся руководителем группы компаний InfoWatch. Судьбоносное для коммерческой организации решение было вынесено приказом регулятора, датируемым 10 января 2020 г.



В Банк России поступила информация о нарушении Нэклис-Банком законов государства и установленных регулятором норм, в частности, о выполнении им действий, напоминающих вывод активов. Учитывая вышесказанное, Центральный банк РФ на протяжении года вводил санкции в отношении нарушителя, например, ограничивал его возможности по привлечению денежных средств физлиц.



Банк России поручил администрирование временному управляющему органу до назначения лица, призванного осуществить конкурсное производство/ликвидировать несостоятельную организацию, зарегистрированную регулятором 18.12.1991 г. Приостановлена деятельность исполнительных органов Нэклис-Банка.



Страховое возмещение по вкладам клиенты банка-нарушителя смогут получить 24 января или ранее (из сообщения АСВ).