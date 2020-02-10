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Ипотечные кредиты становятся еще доступнее
Сегодня в 14:18 Банки и кредитование 0 93 Карина Мелова
11 февраля два гиганта – Альфа-банк и ВТБ – анонсировали упрощение условий базовых программ обеспечения населения ипотечными кредитами.
Как сообщает издание «Ведомости», вчера Альфа-банк опустил ставки по ипотеке на 0,4 п. п. Наименьшая ставка кредита на приобретение строящегося жилья равна 7,99 %, а готовой «вторички» – 8,39 %.
Указанные ставки применяются в случае покупки квартиры у партнеров банка заемщиками с первым взносом от 20 %, оформления полного пакета документов, страхования и подписания кредитного соглашения не позднее 30 дней с момента одобрения кредита (ист.: пресс-центр Альфа-банка). Минимальные ставки кредитов на рефинансирование ипотеки иных кредитных учреждений в Альфа-банке составляют 8,49 %. Речь идет о ставке после регистрации залога в пользу банка, при оформлении страхования и готовности заключить сделку в течение 30 дней после утверждения).
ВТБ же с сегодняшнего дня уменьшает ставки по всему ряду ипотечных программ на 0,5 процентного пункта. Отныне клиенты могут взять ипотеку на готовое и строящееся жилье под 7,9 % годовых (первоначальный взнос минимум 50 % от стоимости жилья), а также воспользоваться услугой рефинансирования действующей ипотеки другого банка под 8,5 %. Зарплатные клиенты ВТБ могут рассчитывать на скидку 0,5 п. п. от базовой ставки в случае приобретения жилья и 0,2 п. п. при рефинансировании кредита.
Кроме того, отдельная ставка – 7,8 % – предусмотрена для покупателей залогового недвижимого имущества банка.
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