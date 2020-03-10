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Льготная ипотека сохранит свои преимущества даже при изменении банковских ставок
12 марта в 16:34 Банки и кредитование 0 219 Карина Мелова
Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации уверил СМИ, что ставки по выданным на льготных основаниях ипотечным кредитам останутся неизменными даже при условии увеличения ставок в банка России.
«Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства», – пообещал господин Моисеев.
Как заметил замминистра финансов, семьи, в которых с 1 января 2018 г. родился (был усыновлен) второй ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на ставку составляет 6 % или ниже на рынке первичного жилья. В дальневосточном регионе действует льготная программа под 2 %, а для многодетных семей предусмотрено списание долга по ипотечному кредиту в сумме 450 000 рублей.
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