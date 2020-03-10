Льготная ипотека сохранит свои преимущества даже при изменении банковских ставок

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации уверил СМИ, что ставки по выданным на льготных основаниях ипотечным кредитам останутся неизменными даже при условии увеличения ставок в банка России.



«Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства», – пообещал господин Моисеев.



Как заметил замминистра финансов, семьи, в которых с 1 января 2018 г. родился (был усыновлен) второй ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на ставку составляет 6 % или ниже на рынке первичного жилья. В дальневосточном регионе действует льготная программа под 2 %, а для многодетных семей предусмотрено списание долга по ипотечному кредиту в сумме 450 000 рублей.