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НБКИ сообщает о значительном снижении уровня одобрения по кредитам банками
14 мая в 16:06 Банки и кредитование 1 182 Иван Тихонов
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года уровень одобрения по кредитам банками снизился до минимума с 2017 года. Банкиры одобряли лишь каждую пятую заявку на кредит (20.7%). В разрезе кредитных портфелей: доля одобрения по ипотечным ссудам сократилась до 55.2% (в 1.2-1.3 раза) по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и мартом текущего года; доля одобрения в сегменте автокредитования уменьшилась до 26.6% (в 1.4-1.6 раза); доля одобрения в сегменте потребительского кредитования уменьшилась до 19.6% (в 1.6-1.8 раза).
Тенденцию к снижению доли одобрения заявок отмечают и в «Эквифаксе». Так, по данным агентства, доля одобрения в сегменте потребкредитования сократилась на 50%, а по кредитным картам – на треть, пишут «Известия». При этом гражданам с низким рейтингом одобряют 12% заявок против порядка 19% годом ранее, с рейтингом из верхнего диапазона — 79% против 63%.
По мнению экспертов, банки в период экономической неясности (на фоне пандемии) традиционно ужесточают подход к заемщикам. Так, одни кредитные организации ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки о доходах и суммах налога, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы. Вдобавок, действующие скоринговые модели часто не позволяют оценить надежность заемщика в таких форс-мажорных условиях, а их перенастройка требует времени. Как результат, аналитики не ожидают увеличения доли одобряемых заявок на кредиты в ближайшее время.
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По Вашему мнению, переломится ли тенденция к повышению уровня одобрения по кредитам в период послабления ограничений (ближайшие месяцы)?
В ближайшие месяцы ситуация скорее всего будет оставаться неопределенной. Еще очень много вопросов остаются без ответа. Например, какие работодатели не смогут дождаться окончания карантина и закроются. То есть некоторые люди просто еще могут не знать, что лишатся работы. Или другой вопрос: какими будут последствия от снятия ограничений, несмотря на разгар эпидемии, будет ли вторая волна, как она будет развиваться и не приведет ли это к повторному карантину.
В целом быстрого восстановления экономики не ожидается, поэтому скорее всего банки пока останутся консервативными в части выдач новых кредитов. Но у клиентов с хорошей кредитной историей и которые не потеряли источник дохода шансы на получение займов по-прежнему высоки.