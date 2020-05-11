НБКИ сообщает о значительном снижении уровня одобрения по кредитам банками

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года уровень одобрения по кредитам банками снизился до минимума с 2017 года. Банкиры одобряли лишь каждую пятую заявку на кредит (20.7%). В разрезе кредитных портфелей: доля одобрения по ипотечным ссудам сократилась до 55.2% (в 1.2-1.3 раза) по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и мартом текущего года; доля одобрения в сегменте автокредитования уменьшилась до 26.6% (в 1.4-1.6 раза); доля одобрения в сегменте потребительского кредитования уменьшилась до 19.6% (в 1.6-1.8 раза).



Тенденцию к снижению доли одобрения заявок отмечают и в «Эквифаксе». Так, по данным агентства, доля одобрения в сегменте потребкредитования сократилась на 50%, а по кредитным картам – на треть, пишут «Известия». При этом гражданам с низким рейтингом одобряют 12% заявок против порядка 19% годом ранее, с рейтингом из верхнего диапазона — 79% против 63%.



По мнению экспертов, банки в период экономической неясности (на фоне пандемии) традиционно ужесточают подход к заемщикам. Так, одни кредитные организации ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки о доходах и суммах налога, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы. Вдобавок, действующие скоринговые модели часто не позволяют оценить надежность заемщика в таких форс-мажорных условиях, а их перенастройка требует времени. Как результат, аналитики не ожидают увеличения доли одобряемых заявок на кредиты в ближайшее время.