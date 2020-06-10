В АБР предупредили о вынужденном переводе некоторых банковских услуг на платную форму

Ассоциация банков России направила письмо правительству с предупреждением о том, что банки будут вынуждены взимать с клиентов плату за некоторые услуги, которые ранее были бесплатными. Главная причина тому – возможное продление административного регулирования и ограничений комиссий за эквайринг.



Перейти в формат платных может процедура выпуска и обслуживания банковских карт. Вдобавок, платным может стать использование мобильных приложений кредитных организаций, а также обращения в call-center, пишут «Известия». Помимо этого, профучастники могут пойти на отмену или сокращение программ лояльности, предупреждают в АБР. Сейчас расходы на эти бесплатные услуги возмещаются за счет межбанковских комиссий, но и их недостаточно.



В ассоциации указывают, что граждане (в первую очередь, студенты и пенсионеры) будут вынуждены отказываться от безналичных платежей, если за обслуживание банковской карты придется ежегодно платить около 6 тысяч рублей по аналогии с европейскими странами.



Тем временем, в Банке России заявили, что ограничения для банковского сектора носят временный характер. Эти меры были приняты в целях поддержки малого бизнеса на фоне пандемии коронавируса.