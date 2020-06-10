Банкиры намерены поощрять клиентов, контролирующих свой кредитный рейтинг

Национальное бюро кредитных историй сообщило о готовности банков поощрять своих клиентов-физлиц за контроль Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и поддержания его на высоком уровне. Такая инициатива была одобрена участниками съезда Ассоциации российских банков (АРБ).



В рамках съезда было поддержано еще одно решение: предоставлять заемщикам ПКР без ограничений. Профучастники отмечают положительные стороны предоставления рейтинга, поскольку это повышает уровень доверия к банкам, стимулирует спрос на банковские услуги, в частности, повышает прозрачность рынка розничного кредитования.



В НБКИ добавляют, что ПКР способствует повышению финансовой грамотности граждан и облегчает диалог с кредитными организациями.