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Банкиры намерены поощрять клиентов, контролирующих свой кредитный рейтинг
19 июня в 12:37 Банки и кредитование 0 179 Иван Тихонов
Национальное бюро кредитных историй сообщило о готовности банков поощрять своих клиентов-физлиц за контроль Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и поддержания его на высоком уровне. Такая инициатива была одобрена участниками съезда Ассоциации российских банков (АРБ).
В рамках съезда было поддержано еще одно решение: предоставлять заемщикам ПКР без ограничений. Профучастники отмечают положительные стороны предоставления рейтинга, поскольку это повышает уровень доверия к банкам, стимулирует спрос на банковские услуги, в частности, повышает прозрачность рынка розничного кредитования.
В НБКИ добавляют, что ПКР способствует повышению финансовой грамотности граждан и облегчает диалог с кредитными организациями.
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