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«Длинные» инвестиции бизнеса в РФ достигли десятилетнего минимума
13 марта в 16:19 Бизнес 1 184 Иван Тихонов
Росстат обнародовал данные по инвестициям в РФ по итогам 2019 года. Аналитики подсчитали, что общий объем инвестиций бизнеса в различные инструменты в прошлом году составил 247.2 трлн рублей. Впрочем, доля «длинных» денег сократилась до десятилетнего минимума: всего 9.1% от общих инвестиций; это на 4% меньше, нежели в 2018 году.
Между тем, в реальном выражении финансовые вложения российского бизнеса (и «длинные», и «короткие») сократились незначительно: на 725 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Долгосрочные инвестиции уменьшились на 10 трлн рублей и составили 22.6 трлн рублей, а «короткие» - увеличились приблизительно на такую же сумму и составили 224.6 трлн рублей.
По мнению экспертов, тенденция к переориентации на «короткие» инвестиции связана с неуверенностью бизнеса в спросе и достаточном сбыте товара, а также с повышением НДС, пишут «Известия». Вдобавок, на сокращение доли «длинных» вложений влияет колебание курса рубля и другие риски – например, турбулентность на глобальных финансовых рынках.
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