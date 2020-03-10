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Верховный суд рассмотрит инициативу по передаче уголовных дел бизнесменов суду присяжных
25 марта в 18:11 Бизнес 1 218 Иван Тихонов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов разработал законопроект, который предполагает передачу уголовных дел в сфере предпринимательства на рассмотрение суда присяжных. Под действие новеллы подпадут ставшие фигурантами уголовных дел разной степени тяжести индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и иные причастные к бизнесу лица. Если их дела будут рассматривать суды присяжных, то это обеспечит «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ направлен на рассмотрение председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.
Об идее передавать дела предпринимателей судам присяжных г-н Лебедев заявил в середине февраля. Вдобавок, он предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. Глава ВС уточнил, что в число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве, дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские, пишет РБК.
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Как Вы оцениваете инициативу бизнес-омбудсмена?
По поводу указанной инициативы могу отметить следующее.
С одной стороны, участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел считается эффективной практикой, обеспечивающей наиболее справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.
Так, например, в странах с англосаксонской системой права присяжные (по заявлению участвующего в деле лица) могут участвовать в рассмотрении любого дела, в том числе гражданского.
О преимуществах рассмотрения уголовных дел с привлечением присяжных всем известно в достаточной мере. Среди них: исключение обвинительного уклона, недопущение ситуаций, в которых суд «переписывает» обвинительное заключение в приговор, антикоррупционность процесса.
В силу того, что преступления в сфере бизнеса носят сугубо экономический характер, а абсолютное большинство доказательств – письменные (бухгалтерская отчетность, финансовая документация, первичные документы), граждане, как представители от народа, как правило не обладающие специальными знаниями, в отличие от профессиональных участников процесса, способны оценить ситуацию более комплексно, не проверяя каждую строку бухгалтерского баланса.
Несмотря на наличие положительных сторон, стоит помнить о том, что российский уголовный процесс существенно отличается, например, от американского, по ряду значительных пунктов.
В странах, где участие присяжных допускается по всем (или по большинству) уголовных дел, также сильно развит институт «сделки с обвинением». Иначе говоря, около половины возбужденных прокурором дел до суда не доходят, завершаясь на стадии предварительного расследования в ходе переговоров прокурора и адвоката обвиняемого. В связи с чем суды достаточно разгружены, в том числе и финансового (присяжные заседатели – крайне ресурсно затратный и недешёвый институт).
В России же тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе связанные с предпринимательством, рассматриваются судом. Сделка с обвинением в ее американском понимании в нашем процессе не предусмотрена, поэтому введение института присяжных при рассмотрении дел о совершении преступлений в сфере бизнеса существенно увеличит нагрузку на суды, в том числе финансовую.
В связи с чем, по мнению автора, целесообразно расширять институт присяжных заседателей параллельно с развитием переговоров на досудебной стадии процесса.