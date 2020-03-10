Верховный суд рассмотрит инициативу по передаче уголовных дел бизнесменов суду присяжных

Бизнес-омбудсмен Борис Титов разработал законопроект, который предполагает передачу уголовных дел в сфере предпринимательства на рассмотрение суда присяжных. Под действие новеллы подпадут ставшие фигурантами уголовных дел разной степени тяжести индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и иные причастные к бизнесу лица. Если их дела будут рассматривать суды присяжных, то это обеспечит «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Документ направлен на рассмотрение председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.



Об идее передавать дела предпринимателей судам присяжных г-н Лебедев заявил в середине февраля. Вдобавок, он предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. Глава ВС уточнил, что в число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве, дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские, пишет РБК.