Самозанятым предложили меры поддержки, аналогичные мерам для МСП

Пресс-служба Минэкономразвития сообщила об обеспечении распространения мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан. Меры прописаны в скорректированной нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



«Минэкономразвития России в целях реализации положений федерального закона обеспечило распространение мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, на создание и развитие которых бюджетам субъектов Российской Федерации выделяются средства федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — цитируют пресс-службу МЭР в ТАСС.



Согласно новелле, самозанятые получили право обращаться в региональные центры «Мой бизнес» за оказанием необходимых услуг, консультационной или образовательной поддержкой. Помимо этого, для таких граждан предусмотрена возможность получения финансовой поддержки, предоставляемой государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.



Вдобавок, нововведение предполагает возможность получения имущественной поддержки: взять в аренду на льготных условиях помещения коворкингов и бизнес-инкубаторов.



В МЭР указали, что на сегодняшний день в РФ зарегистрировано свыше 1.150 млн самозанятых. Новые меры поддержки будут способствовать увеличению их количества и эффективности деятельности. К 2024 году в ведомстве прогнозируют увеличение числа самозанятых более чем вдвое.