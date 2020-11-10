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Премьер-министр продлил налоговые каникулы для «отдельных пострадавших отраслей»

12 ноября в 16:13 Бизнес 0 184 Иван Тихонов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на три месяца продлеваются налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Таким образом, государственная антикризисная поддержка продлевается до конца текущего года.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства (…) Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок», — цитирует слова премьера пресс-служба правительства.

Напомним, ранее, 29 октября, в рамках выступления на форуме «Россия зовет» президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить налоговые каникулы для МСП на фоне пандемии коронавируса.
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