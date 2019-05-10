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Путин: внимание к невыплате зарплат ослаблять нельзя
Сегодня в 17:57 Экономика 0 59 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин дал поручение вести точечную работу над погашением задолженности по заработным платам работников предприятий, которые имеют наиболее крупные размеры долгов.
В ходе совещания с членами правительства глава государства сказал: «Нужно за этим следить внимательно. Но по крупным задолженностям надо работать отдельно, точечно».
Так президент прокомментировал доклад, сделанный главой Минтруда, который содержал информацию о ситуации с задолженностью по заработным платам в субъектах Федерации.
В частности, министр рассказал, что уровень задолженности составляет 2,8-2,9 млрд рублей, с приблизительно ста предприятиями ведется точечная работа.
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