Главная > Экономика

Путин: внимание к невыплате зарплат ослаблять нельзя

Сегодня в 17:57 Экономика 0 59 Васильева Елена
1 Изображение

Президент России Владимир Путин дал поручение вести точечную работу над погашением задолженности по заработным платам работников предприятий, которые имеют наиболее крупные размеры долгов.

В ходе совещания с членами правительства глава государства сказал: «Нужно за этим следить внимательно. Но по крупным задолженностям надо работать отдельно, точечно».

Так президент прокомментировал доклад, сделанный главой Минтруда, который содержал информацию о ситуации с задолженностью по заработным платам в субъектах Федерации.

В частности, министр рассказал, что уровень задолженности составляет 2,8-2,9 млрд рублей, с приблизительно ста предприятиями ведется точечная работа.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетников

Сегодня в 18:56 Рынок труда

Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета

Сегодня в 18:23 Банки и кредитование

Максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ снижена до 7,45%

Сегодня в 17:42 Банки и кредитование

Huawei может стать первой крупной жертвой торговой войны Китая с Америкой

Сегодня в 16:56 Технологии
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсии будут назначать практически без участия человека Вводится единый порядок расчета размера прожиточного минимума пенсионеров Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков Президент заявил о необходимости привлекать чиновников к серьезной ответственности за нарушения

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  