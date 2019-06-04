|
Производство экопродуктов будет регламентироваться нацстандартом
3 июня в 10:53 Экономика 0 237 Васильева Елена
Минсельхоз России до конца текущего года разработает пакет документов, регламентирующих производство экопродуктов согласно нацстандарту. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщил официальный представитель министерства. Оператором портала является информагентство ТАСС.
Официальный представитель Минсельхоза сказал: «Минсельхоз уже подготовил план мероприятий по созданию такого бренда, в рамках которого к концу этого года планируется разработать не менее трех документов, регламентирующих производство экопродуктов по национальному стандарту».
Создание дорожной карты защищенных нацстандартом брендов экологически чистой сельхозпродукции ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Участники рынка на данный момент не имеют четкого представления о том, как данная инициатива будет пересекаться с имплементацией закона об органике. Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко сказал: «Исходя из представленного Минсельхозом плана, под экологически чистой продукцией не подразумевается органическая, и не совсем понятно, о каких продуктах идет речь». Такие противоречия создадут сложности не только для производителей, но и для потребителей, поскольку не ясности, на что следует ориентироваться.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Рождаемость в России падаетСегодня в 13:24 Государство
В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детейСегодня в 13:12 Налоги
Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%Сегодня в 11:56 Рынок труда
Дизайн электронного паспорта будет разработан за летоСегодня в 11:07 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы при использовании платежных карт Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей Финансирование завершения долгостроев будет упрощено
Архив статей