Производство экопродуктов будет регламентироваться нацстандартом

Минсельхоз России до конца текущего года разработает пакет документов, регламентирующих производство экопродуктов согласно нацстандарту. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщил официальный представитель министерства. Оператором портала является информагентство ТАСС.



Официальный представитель Минсельхоза сказал: «Минсельхоз уже подготовил план мероприятий по созданию такого бренда, в рамках которого к концу этого года планируется разработать не менее трех документов, регламентирующих производство экопродуктов по национальному стандарту».



Создание дорожной карты защищенных нацстандартом брендов экологически чистой сельхозпродукции ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.



Участники рынка на данный момент не имеют четкого представления о том, как данная инициатива будет пересекаться с имплементацией закона об органике. Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко сказал: «Исходя из представленного Минсельхозом плана, под экологически чистой продукцией не подразумевается органическая, и не совсем понятно, о каких продуктах идет речь». Такие противоречия создадут сложности не только для производителей, но и для потребителей, поскольку не ясности, на что следует ориентироваться.