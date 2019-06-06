|
Кудрин: рост российской экономики в ближайшие годы ожидается на уровне, не превышающем 2%
Сегодня в 11:03 Экономика 0 126 Васильева Елена
Уровень роста экономики Росси в течение ближайших лет составит около 2%, может быть даже ниже. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
В своем выступлении на сессии ПМЭФ он сказал: «В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста – около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Цена нефти снова снижаетсяСегодня в 15:21 Финансовые рынки
Рост розничных цен на бензин сохранится в текущем году в пределах инфляционного уровняСегодня в 15:02 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Песков: Кремль трезво оценивает благосостояние россиян Минздрав: бестабачные кальяны так же вредны, как обычные Россия предложила японской стороне переход к полному безвизовому режиму Россия расширила ответный список «невъездных» представителей ЕС Новогодних выходных в 2020 году будет меньше
Архив статей