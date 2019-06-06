Кудрин: рост российской экономики в ближайшие годы ожидается на уровне, не превышающем 2%

Уровень роста экономики Росси в течение ближайших лет составит около 2%, может быть даже ниже. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.



В своем выступлении на сессии ПМЭФ он сказал: «В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста – около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового».