Силуанов дал объяснение снижению реальных доходов граждан

Снижение показателя реальных доходов российских граждан связано с ростом потребкредитования, а также с сокращением теневого сектора экономики. Об этом заявил в ходе заседания комитета ГД по бюджету и налогам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.



Он пояснил: «Мы видим, что в реальном выражении растут социальные выплаты, но показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор [сокращение теневого сектора в экономике], они тянут показатель «реальные доходы» вниз».



Правительство, однако, по словам первого вице-премьера, ожидает, что реальные доходы населения вырастут выше уровня инфляции.



Данные Росстата свидетельствуют о снижении реальных располагаемых доходов россиян в прошлом году в сравнении с 2017 годом на 0,2% с учетом единовременных денежных выплат гражданам пенсионного возраста в январе 2017 года.



Счетная палата ожидает дальнейшего падения реальных доходов россиян в текущем году, поскольку у правительства отсутствуют планы оказывать гражданам монетарную социальную поддержку.



Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в текущем году на 1%.