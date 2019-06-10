|
Силуанов дал объяснение снижению реальных доходов граждан
11 июня в 10:42 Экономика 0 171 Васильева Елена
Снижение показателя реальных доходов российских граждан связано с ростом потребкредитования, а также с сокращением теневого сектора экономики. Об этом заявил в ходе заседания комитета ГД по бюджету и налогам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Он пояснил: «Мы видим, что в реальном выражении растут социальные выплаты, но показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор [сокращение теневого сектора в экономике], они тянут показатель «реальные доходы» вниз».
Правительство, однако, по словам первого вице-премьера, ожидает, что реальные доходы населения вырастут выше уровня инфляции.
Данные Росстата свидетельствуют о снижении реальных располагаемых доходов россиян в прошлом году в сравнении с 2017 годом на 0,2% с учетом единовременных денежных выплат гражданам пенсионного возраста в январе 2017 года.
Счетная палата ожидает дальнейшего падения реальных доходов россиян в текущем году, поскольку у правительства отсутствуют планы оказывать гражданам монетарную социальную поддержку.
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в текущем году на 1%.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен11 июня в 16:53 Рынок труда
Обнародована концепция «свежего» КоАП11 июня в 16:25 Право
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ Финансовые продукты предлагают паспортизировать