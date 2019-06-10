Голикова: более половины российских семей с детьми живут за чертой бедности

Около 51% российских семей с детьми живут за чертой бедности. Данная проблема является общей для всех регионов в стране. Об этом заявила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе своего выступления на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».



Она сказала: «Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности».



Голикова ранее заявила о том, что количество россиян с уровнем доходов ниже прожиточного минимума сократилось в прошлом году на 0,3 п.п. в сравнении с 2017 году и составило 12,9%.