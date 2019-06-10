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Голикова: более половины российских семей с детьми живут за чертой бедности
13 июня в 17:09 Экономика 1 192 Васильева Елена
Около 51% российских семей с детьми живут за чертой бедности. Данная проблема является общей для всех регионов в стране. Об этом заявила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе своего выступления на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».
Она сказала: «Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности».
Голикова ранее заявила о том, что количество россиян с уровнем доходов ниже прожиточного минимума сократилось в прошлом году на 0,3 п.п. в сравнении с 2017 году и составило 12,9%.
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Черта бедности разделяет общество на тех, кто может прожить на зарабатываемые деньги, то есть кому удается "сводить концы с концами" и тех, кому требуется государственная поддержка для того, чтобы обеспечить себе хоть какое-то существование. С января 2019 года эта черта проведена на отметке 10 451 р. Соответственно, тот, кто не зарабатывает такую сумму на человека, не выполняет финансовые обязательства по выплате кредитов или не может удовлетворить минимальные потребности свои или членов своей семьи, находится за этой чертой - чертой бедности.
В США чертой бедности считается порог в 1,9$ на человека в день и по официальной статистике, в США 14,3% граждан находятся за чертой бедности, то есть не могут обеспечить себе проживание на 1,9% в день. При этом, по данным все той же статистики, большинство этих людей имеют жилье и медицинскую страховку.
Говоря же о ситуации в РФ, далеко не все граждане, находящиеся за чертой бедности, имеют жилье. Кроме того, по данным Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС, третья часть населения (28,8%) потенциально может обеднеть в самое ближайшее время. В группе риска - граждане 25-35 лет, не имеющие возможности улучшить жилищные условия, а также россияне 45 лет, не имеющие квалификации и диплома о высшем образовании.
Ну и, конечно, наиболее уязвимую группу в контексте низких доходов и обеспечения прожиточного минимума являются семьи с детьми и многодетные семьи. Именно эти группы риска должны попасть в объектив пристального внимания государства, социальных служб и специальных программ кредитования.
Что же можно посоветовать россиянам, чтобы не оказаться за чертой бедности? Во-первых, постоянно расширять свое образовательное пространство (причем, как получать новые навыки, так и углубляться в изучение имеющейся профессии), расширять и поддерживать профессиональные контакты на тот случай, если существует угроза потери работы. Во-вторых, укреплять собственное здоровье, чтобы не тратиться на лечение, больничные и лекарства. В-третьих, по возможности избегать займов и кредитов, если вероятность их погашения невысока. И в любой ситуации стараться смотреть на жизнь оптимистично, ведь каждая трудность - это всего лишь новый шанс!