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Роскомнадзор составил в отношении Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

5 июля в 18:57 Экономика 0 112 Васильева Елена
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Роскомнадзор составил против компании Google протокол об административном правонарушении за недостаточность мер по исключению из результатов поисковых запросов запрещенного контента. Ведомство сообщило сегодня о том, что размер наложенного штрафа может составлять от 500 до 700 тысяч рублей.

В сообщении Роскомнадзора сказано: «Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении».

Глава ведомства Александр Жаров ранее сообщил журналистам о постоянном контакте Роскомнадзора с корпорацией Google.
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