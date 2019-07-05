Роскомнадзор составил в отношении Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

Роскомнадзор составил против компании Google протокол об административном правонарушении за недостаточность мер по исключению из результатов поисковых запросов запрещенного контента. Ведомство сообщило сегодня о том, что размер наложенного штрафа может составлять от 500 до 700 тысяч рублей.



В сообщении Роскомнадзора сказано: «Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении».



Глава ведомства Александр Жаров ранее сообщил журналистам о постоянном контакте Роскомнадзора с корпорацией Google.