Рецессия в российской экономике возможна уже в текущем году

Техническая рецессия в российской экономике, возможно, будет зафиксирована уже в текущем году по причине жесткой денежно-кредитной и налоговой политики. Об этом сказано в аналитической записке Института экономики роста им. Столыпина. Его наблюдательный совет возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов.



В документе сказано: «Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития».



По итогам первого квартала текущего года Росстат оценил рост российского ВВП в 0,5% год к году. Данных за второй квартал и первое полугодие пока нет, однако, согласно оценок Минэкономразвития, экономический рост по итогам полугодия составляет 0,7% год к году, сказано в документе.



Эксперты института считают, что показатели роста приходятся только на крупные и государственные предприятия, поскольку анализ деятельности малых и предприятий (МСП) свидетельствует о снижении экономической активности в стране, а не о ее росте.



По итогам I полугодия текущего года количество работников сектора МСП снизилось на 1,6% год к году, а количество малых и средних предприятий сократилось на 7-8% год к году.



С июня текущего года многими экономистами был ухудшен прогноз по экономике России. ЦБ РФ снизил прогноз роста ВП с 1,2-1,7% до 1-1,5%. МВФ и Всемирный банк также снизили оценку экономического роста до 1,2%.



Основной рост в прогнозах был заложен в нацпроекты и рост инвестирования в инфраструктуру, но согласно итогов I полугодия бюджет национальных проектов, как отметили эксперты Института экономики роста, исполнен только на треть.



Кроме того, наиболее низкие показатели освоения бюджетных средств зафиксированы именно в тех нацпроектах, которые направлены на оказание наибольшего мультипликативного эффекта: «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (бюджет исполнен на 17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на 12,2%) и «Цифровая экономика РФ» (на 8,3%).