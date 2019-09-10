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Кудрин: необходимы внутренние факторы экономического роста при медленном глобальном росте
Сегодня в 14:13 Экономика 0 110 Васильева Елена
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости создания внутренних факторов экономического роста, поскольку темпы роста глобальной экономики будут снижаться. Об этом он сообщил в Twitter.
Кудрин отметил: «Следующие 5-10 лет глобальный рост будет ниже, чем мы привыкли. Этот попутный ветер стихает. Тем более надо создавать внутренние факторы роста: менять институты, инвестклимат, вкладываться в человеческий капитал».
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