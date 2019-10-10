Орешкин: замедление роста глобальной экономики практически не коснулось России

Снижение темпов роста глобальной экономики практически не коснулось России, но привело к некоторому падению объемов экспорта из Российской Федерации. Об этом заявил в Вашингтоне в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



Он сказал: «Слава богу, что на Россию это сейчас влияет в меньшей степени. У нас традиционный канал влияния – это цены на сырьевые товары. Если в том году цены на нефть были выше $70 за баррель, сейчас это $60 и ниже. Но на это изменение российская экономика практически не отреагировала: у нас есть бюджетное правило, у нас есть механизм, который нас защищает от колебаний сырьевой конъюнктуры, поэтому здесь, несмотря на такую негативную динамику, экономика у нас себя чувствует уверенно».



Орешкин также добавил: «Но, все равно, Россия – это часть глобальной экономики, и замедление глобальных тенденций влияет и на наш экспорт, например. Мы видим, что у нас по экспорту слабые показатели в этом году, в том числе из-за вот этой общей слабой глобальной ситуации».



Министр отметил также, что рост мировой экономики в этом году ожидается на уровне ниже 3%. Он заявил, что по причине запаздывания оценок Всемирного банка и МВФ общее замедление экономики еще не учтено, как и слабые данные III квартала? Зафиксированные по всему миру. Орешкин заключил: «Поэтому здесь цифра будет ниже 3%, и на то есть объективные причины: это и торговые войны, и ряд других проблем. Все это не способствует экономическому росту».



Согласно данным ФТС России, экспорт за истекшие восемь месяцев 2019 года снизился на 4,2% и составил $275,1 млрд.



В опубликованном накануне встречи докладе МВФ рост глобальной экономики спрогнозирован в текущем году на уровне 3%, а в 2020 – 3,4%.