Песков озвучил условия, при которых с Украиной могут быть достигнуты договоренности по газу

Россия заявляет, что для достижения договоренностей с Украиной по транзиту и поставкам газа необходимо отказаться от судебных претензий. Данную позицию озвучил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Представитель Кремля заявил: «Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности».



Российской стороной ранее был предложен Украине отказ от взаимных судебных претензий для заключения с 1 января 2020 года нового контракта по газу. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил журналистам в понедельник по итогам прошедших трехсторонних консультаций, российская сторона выступила за пакетное соглашение с Украиной, в которое будут включены вопросы поставок и транзита газа, а также вопросы урегулирования судебных споров. В «Нафтогазе Украины», в свою очередь, заявили, что Украина не готова вести обсуждение каких-либо пакетных соглашений по газу.



В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. по спорам компаний о газовых поставках на Украину и транзите через территорию страны. «Газпром» обжаловал данные решения.