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Предприятия не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю
31 октября в 12:14 Экономика 0 191 Васильева Елена
Инициативу перехода на сокращенную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие в стране. Об этом журналистам сообщил в ходе проходящего в Екатеринбурге VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) замминистра экономического развития Петр Засельский.
Заместитель министра сказал: «Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу».
Он также добавил, что идею апробации четырехдневной рабочей недели не поддержали и предприятия- участники нацпроекта по повышению производительности труда. Засельский пояснил: «Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем июньском выступлении на Международной конференции труда в Женеве заявил, что переход у четырехдневной рабочей неделе в будущем не исключен. А в августе текущего года Федерацией независимых профсоюзов РФ в Минтруд было направлено предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением заработных плат.
Медведев дал министерству поручение предоставить к 30 сентября свою позицию по перспективам перехода на сокращенную неделю. Он, при этом, подчеркнул, что при переходе необходимо не только сохранить уровень заработных плат, но и увеличивать производительность труда.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что рост доходов россиян и производительности труда являются основными условиями перехода на сокращенную рабочую неделю.
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