Предприятия не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Инициативу перехода на сокращенную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие в стране. Об этом журналистам сообщил в ходе проходящего в Екатеринбурге VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) замминистра экономического развития Петр Засельский.



Заместитель министра сказал: «Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу».



Он также добавил, что идею апробации четырехдневной рабочей недели не поддержали и предприятия- участники нацпроекта по повышению производительности труда. Засельский пояснил: «Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий».



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем июньском выступлении на Международной конференции труда в Женеве заявил, что переход у четырехдневной рабочей неделе в будущем не исключен. А в августе текущего года Федерацией независимых профсоюзов РФ в Минтруд было направлено предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением заработных плат.



Медведев дал министерству поручение предоставить к 30 сентября свою позицию по перспективам перехода на сокращенную неделю. Он, при этом, подчеркнул, что при переходе необходимо не только сохранить уровень заработных плат, но и увеличивать производительность труда.



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что рост доходов россиян и производительности труда являются основными условиями перехода на сокращенную рабочую неделю.