«Меркурий» виноват в повышении цен на молочную и мясную продукцию

Согласно прогнозам приправительственного научно-исследовательского центра, цены на мясо и молоко в 2020 году могут вырасти на 12 % (ист.: «Известия»).



Виктория Павлюшина, заместитель руководителя управления макроэкономических исследований Аналитического центра, объясняет увеличение стоимости указанной продукции подорожанием сырья, электричества, газа и прочих услуг, используемых при производстве.



Помимо этого, с 1 ноября прошлого года продукция на основе молока в обязательном порядке должна проходить электронную ветеринарную сертификацию в системе «Меркурий», а с 1 июня этого года по отношению к данной категории товаров вводится цифровая маркировка, требующая дополнительных действий со стороны производителей.



1 октября 2019 г. увеличился НДС на пальмовое масло, а также спрос на него в энергетической и автомобильной индустрии РФ, что также провоцирует подорожание продукции с этим составляющим. При этом аналитики советуют запасаться гречкой, цены на которую могут вырасти на 5–6 %.



1 июля 2018 г. в РФ начала функционировать государственная информационная система по учету электронных ветеринарных сертификатов, которые производители на данном этапе обязаны получать на сельхозсырье, некоторые готовые продукты животного происхождения, злаки и молочную продукцию.