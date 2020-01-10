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«Меркурий» виноват в повышении цен на молочную и мясную продукцию

28 января в 13:22 Экономика 0 305 Карина Мелова
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Согласно прогнозам приправительственного научно-исследовательского центра, цены на мясо и молоко в 2020 году могут вырасти на 12 % (ист.: «Известия»).

Виктория Павлюшина, заместитель руководителя управления макроэкономических исследований Аналитического центра, объясняет увеличение стоимости указанной продукции подорожанием сырья, электричества, газа и прочих услуг, используемых при производстве.

Помимо этого, с 1 ноября прошлого года продукция на основе молока в обязательном порядке должна проходить электронную ветеринарную сертификацию в системе «Меркурий», а с 1 июня этого года по отношению к данной категории товаров вводится цифровая маркировка, требующая дополнительных действий со стороны производителей.

1 октября 2019 г. увеличился НДС на пальмовое масло, а также спрос на него в энергетической и автомобильной индустрии РФ, что также провоцирует подорожание продукции с этим составляющим. При этом аналитики советуют запасаться гречкой, цены на которую могут вырасти на 5–6 %.

1 июля 2018 г. в РФ начала функционировать государственная информационная система по учету электронных ветеринарных сертификатов, которые производители на данном этапе обязаны получать на сельхозсырье, некоторые готовые продукты животного происхождения, злаки и молочную продукцию.
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