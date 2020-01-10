Как сообщила во вторник заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова, Россия твердо намерена до конца воплотить проект «Северный поток – 2».



По сведениям, предоставленным госпожой Бурмистровой, проект завершен практически на 94 % (ист.: «Интерфакс»). Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» уверяет, что российская сторона полностью готова самостоятельно довести дело до конца, несмотря на ограничительные меры со стороны американского правительства, принятые в отношении данного проекта в декабре.



Санкции, касающиеся «Северного потока – 2», заложены в оборонный бюджет Соединенных Штатов. Документ вводит ограничения для компаний-участников строительства сооружения для транспортировки газа. В связи с этим швейцарский морской подрядчик Allseas Group S.A. вышел из проекта, после чего российская сторона решила завершить его своими силами и запустить газопровод в 2020 г.



В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Америка пребывает в отчаянии, пытаясь заблокировать проект, который может принести пользу России и Европе, а также назвали поступок США примером «недобросовестной экономической конкуренции».