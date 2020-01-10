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«Сила Сибири» успешно противостоит коронавирусу
Сегодня в 14:10 Экономика 0 120 Карина Мелова
Угроза мирового масштаба, вызванная стремительным распространением вспыхнувшего в КНР вируса нового типа 2019-nCoV, не имеет негативных последствий для поставок газа из Российской Федерации в Поднебесную посредством трубопровода «Сила Сибири», утверждает пресс-центр ПАО «Газпром».
В частности, сообщение звучит следующим образом: «Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по «Силе Сибири».
Трубопровод «Сила Сибири» длиной 3000 километров проходит через Иркутскую область, Республику Саха (Якутию) и Амурскую область, обеспечивая транспортировку газа на отечественный и китайский рынки. Данный газопровод был введен в эксплуатацию 2 декабря 2019 года.
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