Инвестиционный форум в Сочи будет перенесен

В текущем году правительство приняло решение о перенесении сроков Российского инвестиционного форума, традиционно проводимого в Сочи.



Учитывая глобальную ситуацию с вирусом нового типа, а также тот факт, что из четырех тысяч предполагаемых участников форума примерно 250 являются представителями стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко направили Михаилу Мишустину предложение не проводить мероприятие в этом году.



В свою очередь, глава правительства РФ подчеркнул, что имеет смысл перенести дату организации форума с 12–14 февраля на более поздний срок, а не отменить его. Кроме того, по распоряжению г-на Мишустина, совместно с Чернышенко министр финансов Силуанов должен проработать вопрос компенсации издержек, понесенных организаторами запланированного события.



О возможности отмены форума «Ведомости» узнали от представителя участника инвестфорума, согласно которому, эти сведения подтвердили Минэкономразвития и «Росконгресс».