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Инвестиционный форум в Сочи будет перенесен
3 февраля в 14:52 Экономика 0 1167 Карина Мелова
В текущем году правительство приняло решение о перенесении сроков Российского инвестиционного форума, традиционно проводимого в Сочи.
Учитывая глобальную ситуацию с вирусом нового типа, а также тот факт, что из четырех тысяч предполагаемых участников форума примерно 250 являются представителями стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко направили Михаилу Мишустину предложение не проводить мероприятие в этом году.
В свою очередь, глава правительства РФ подчеркнул, что имеет смысл перенести дату организации форума с 12–14 февраля на более поздний срок, а не отменить его. Кроме того, по распоряжению г-на Мишустина, совместно с Чернышенко министр финансов Силуанов должен проработать вопрос компенсации издержек, понесенных организаторами запланированного события.
О возможности отмены форума «Ведомости» узнали от представителя участника инвестфорума, согласно которому, эти сведения подтвердили Минэкономразвития и «Росконгресс».
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