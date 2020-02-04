ГД считает нецелесообразным поднятие аптеками цен при росте заболеваемости

Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, говорит о необходимости наложить запрет на повышение стоимости медицинских масок и некоторых препаратов, предназначенных для предупреждения инфицирования и борьбы с вирусами, в период вспышки опасных заболеваний (по материалам RT). Г-н Чернышов направил запрос о рассмотрении инициативы руководителям Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Подобная просьба поступала и от вице-премьера Татьяны Голиковой.



Как известно, острая реакция народных масс на стремительное распространение выявленного в КНР вируса нового типа вызывает резкое повышение спроса на защитные средства, что ставит аптечные сети в выгодное положение, позволяя им беспрепятственно повышать цены на иммуномодуляторы, противовирусные лекарства и маски, стоимость которых повысилась в 3–4 раза.



Парламентарий призывает органы контроля максимально строго следить за выполнением соответствующего приказа и не допускать самовольного его нарушения.



С 2 февраля 2020 года коронавирус 2019-nCoV числится в списке особо опасных заболеваний.