|
ГД считает нецелесообразным поднятие аптеками цен при росте заболеваемости
Сегодня в 15:32 Экономика 0 158 Карина Мелова
Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, говорит о необходимости наложить запрет на повышение стоимости медицинских масок и некоторых препаратов, предназначенных для предупреждения инфицирования и борьбы с вирусами, в период вспышки опасных заболеваний (по материалам RT). Г-н Чернышов направил запрос о рассмотрении инициативы руководителям Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Подобная просьба поступала и от вице-премьера Татьяны Голиковой.
Как известно, острая реакция народных масс на стремительное распространение выявленного в КНР вируса нового типа вызывает резкое повышение спроса на защитные средства, что ставит аптечные сети в выгодное положение, позволяя им беспрепятственно повышать цены на иммуномодуляторы, противовирусные лекарства и маски, стоимость которых повысилась в 3–4 раза.
Парламентарий призывает органы контроля максимально строго следить за выполнением соответствующего приказа и не допускать самовольного его нарушения.
С 2 февраля 2020 года коронавирус 2019-nCoV числится в списке особо опасных заболеваний.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
5 числа ожидается повышение цен на авиабилетыСегодня в 14:35 Государство
Минздрав к бою готов!Сегодня в 13:55 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Арестованы слесари-похитители 2,6 миллиона долларов из банков РФ Минстрой ужесточает контроль за состоянием ЖКХ Росстат: доля МСП в экономике РФ сократилась до 20.2% по итогам 2018 года Инвестиционный форум в Сочи будет перенесен Роспотребнадзор тщательно проверяет всех вернувшихся из Поднебесной
Архив статей