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Аналитик составил прогноз относительно использования «Северного потока – 2» странами Европы
5 февраля в 14:56 Экономика 0 236 Карина Мелова
Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, поделился с «Известиями» своим мнением о будущем «Северного потока – 2». Он полагает, что по завершении проекта европейские потребители будут все еще заинтересованы в использовании газопровода.
4 февраля, ссылаясь на источник в Вашингтоне, немецкий еженедельник Handelsblatt опубликовал информацию о возможности утверждения правительством Соединенных Штатов очередного пакета санкций в отношении «Северного потока – 2» в феврале или марте нынешнего года. Предположительно, ограничительные меры коснутся европейских инвесторов проекта или организаций, принимающих газ из сооружаемого РФ магистрального трубопровода.
При этом г-н Гривач не верит в отказ Европы потреблять газ, транспортируемый по российскому газопроводу, и утверждает: «С юридической точки зрения, газ сразу после выхода из «Северного потока – 2» поступает в европейскую сеть и сказать, откуда именно пришла данная конкретная молекула, например, на границу Чехии и Германии, нельзя».
Известно, что в конце прошлого года швейцарско-голландский субподрядчик Allseas вышел из проекта вследствие наложения санкций США, которые российские СМИ назвали «жестом отчаяния» и примером «недобросовестной экономической конкуренции», а европейские государства – «неприемлемыми».
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