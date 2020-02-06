Аналитик составил прогноз относительно использования «Северного потока – 2» странами Европы

Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, поделился с «Известиями» своим мнением о будущем «Северного потока – 2». Он полагает, что по завершении проекта европейские потребители будут все еще заинтересованы в использовании газопровода.



4 февраля, ссылаясь на источник в Вашингтоне, немецкий еженедельник Handelsblatt опубликовал информацию о возможности утверждения правительством Соединенных Штатов очередного пакета санкций в отношении «Северного потока – 2» в феврале или марте нынешнего года. Предположительно, ограничительные меры коснутся европейских инвесторов проекта или организаций, принимающих газ из сооружаемого РФ магистрального трубопровода.



При этом г-н Гривач не верит в отказ Европы потреблять газ, транспортируемый по российскому газопроводу, и утверждает: «С юридической точки зрения, газ сразу после выхода из «Северного потока – 2» поступает в европейскую сеть и сказать, откуда именно пришла данная конкретная молекула, например, на границу Чехии и Германии, нельзя».



Известно, что в конце прошлого года швейцарско-голландский субподрядчик Allseas вышел из проекта вследствие наложения санкций США, которые российские СМИ назвали «жестом отчаяния» и примером «недобросовестной экономической конкуренции», а европейские государства – «неприемлемыми».