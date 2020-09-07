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В СФ выступили с инициативой касательно дополнительных выплат оставшимся без работы гражданам

Сегодня в 11:29 Экономика 0 110 Карина Мелова
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Как сообщает агентство ТАСС, Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, собирается 7 сентября в письменной форме обратиться к помощнику президента Максиму Орешкину с инициативой о назначении дополнительных выплат не имеющим работы лицам в размере базового дохода. Данное решение обуславливается нехваткой пособия по безработице для обеспечения основных потребностей на фоне кризиса, вызванного стремительным распространением Covid-19.

Так, господин Кутепов утверждает: «В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам. Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения».

Глава комитета СФ по экономической политике напомнил об увеличении размера пособия по безработице до размера прожиточного минимума в условиях обострения санитарно-эпидемиологической ситуации и добавил, что такую возможность, однако, получили не все граждане, стоящие на учете в службах занятости.

По мнению сенатора, из госбюджета можно выделить средства на начальные расходы по реализации экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
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